Spor dünyasından Filistin'e destek büyüyor

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayan Celtic'in taraftarlarının Filistin bayraklarıyla verdiği destek dünyada yankı uyandırdı.

Türkiye'den Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eski futbolcu Mesut Özil, saldırılar nedeniyle Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema da Gazze için destek çağrısında bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola da Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı.

Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi, kadro dışı bırakıldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Karim Benzema da Gazze için yaptığı destek çağırısının ardından Fransa'da bazı siyasilerin hedefi oldu.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü ise yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için geçen hafta oynanan karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunma kararı aldı.

Alınan bu karar çerçevesinde profesyonel futbol liglerinde oynanan maçlarda saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya siyah bantla çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda da liglerde oynanan maçlar öncesinde saygı duruşu yapıldı.

"Dört büyükler"den tepki

Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajları yayımladı.

Türkiye'den futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer spor kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Filistin'e desteklerini açıkladı.