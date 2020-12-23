SosyalBen Vakfı gönüllüleri başarılarıyla çocuklara örnek oluyor

Sporun bedensel ve ruhsal sağlık için faydası tartışılmaz, özellikle çocukların erken yaşta sporla tanışması ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri büyük önem taşıyor. Çocukların kendilerini fark etmeleri, spor alanındaki yeteneklerini keşfetmeleri ve ihtiyaç duydukları desteği bulmaları öncü isimlerin başarı hikâyelerini dinlemekten, onları kendilerine örnek almaktan geçiyor. Bu isimlerden biri SosyalBen Vakfı gönüllü cimnastik atölye koçu milli cimnastikçi Ferhat Arıcan… Başarılı sporcu, geçtiğimiz günlerde Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

SosyalBen Vakfı’nın düzenlediği online cimnastik atölyelerinde çocuklarla buluşan milli sporcu, eğitim verdiği çocuklara spor kültürünü ve ahlakını aşılamayı hedefliyor. Hayal kurmanın ve hedeflere doğru yılmadan yürümenin önemine değinen Ferhat Arıcan “Çocuklar bizim geleceğimiz. Sporun sahada yapılan fiziksel bir aktiviteden ibaret olmadığını, bizi her daim ileriye götürecek bir enerjiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sporun insanların hayatına dokunan ve birleştiren çok özel bir gücü olduğuna inanıyorum. Bu kapsamda SosyalBen Vakfı ile sporu çocukların hayatlarının bir parçası haline getirmek adına çok güzel projelere imza atıyoruz. Milli bir sporcu olarak da çocukları doğru yönlendirmek için elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdürüyorum. Hayalleri soyut halde bırakmayıp, somutlaştırarak hedeflere dönüştürmek beraberinden başarıyı getiriyor. Sonrasında ihtiyaç olan tek şey azim ve çok çalışmak. Unutmayın ki, hiç bir başarı kaybetmeden kazanılmaz. Avrupa Şampiyonu olmanın ve ülkeme bu madalyayı getirmenin haklı gururunu yaşarken, bu başarıyı hatalarımdan ders çıkararak elde ettiğimin altını çizmek isterim. 2021 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da şampiyon olmak en büyük dileğim” dedi.

Gönüllüğün ve sporun iyileştirici gücüne değinen SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise, “Ferhat Arıcan’ı ülkemize getirdiği Avrupa Şampiyonluğu için yürekten kutluyoruz. Aynı zamanda gönüllü olarak vakfımıza kattıkları için de minnettarız. SosyalBen çocuklarının böyle başarılı ve azimli bir milli sporcu ile atölyeler gerçekleştirmesi bizi çok mutlu ediyor. Spor kültürünün ve ahlakının kattıkları, gönüllülüğün verdiği duygusal tatmin ve fayda yaratma heyecanıyla birleştiğinde daha pek çok güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.