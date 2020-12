Sosyal Medya Futbolda Irkçılığa Karşı Tek Yürek Oldu!

Paris Saint-Germain ve Şampiyonlar Ligi temsilcimiz İstanbul Başakşehir FK’nın 8 Aralık tarihindeki karşılaşmasında, maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu tarafından Başakşehir Teknik Ekibinde görevli Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söylem hem ülkemizde hem global çapta sosyal medyanın gündemine oturdu. 8-10 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.

Paylaşımlarda öne çıkan konu başlıkları

-Pierre Webo’ya ve İstanbul Başakşehir FK’ya destek mesajları, ırkçılığın son bulması istemi,

-İstanbul Başakşehir FK’nın ırkçı tutuma karşı sahadan çekilmesine yönelik destek mesajları, kulübün yıldız futbolcularından Demba Ba’nın hakemle olan konuşmasına tebrik mesajları,

-PSG camiasının da olaya karşı tepki göstererek sahadan çekilmesiyle ilgili takdir mesajları.

8 – 10 Aralık tarihleri arasında;

Toplam konuşulma: 2.000.000+

Paylaşım yapan kullanıcı sayısı: 1.185.000+

Paylaşımların görüntülenme sayısı: 17.809.000.000+

Paylaşımların Mecra Dağılımı

Twitter: 1.980.681.782

Haberler: 57.051.542

Facebook: 2.604.115

Instagram: 56.120.438

Bloglar: 2.674.291

Forum siteleri: 14.339.326

Yorumlar: 75.285

Cinsiyet dağılımı

Erkek: %74

Kadın: %26

En çok paylaşım yapan ülkeler

Türkiye: 285.237

Fransa: 99.998

Brezilya: 65.670

Amerika: 43.560

İngiltere: 29.390

Nijerya: 17.867

Almanya: 14.823

İspanya: 12.895

Endonezya: 12.278

Portekiz: 9.205

Güney Afrika: 6.779

En çok paylaşım yapılan diller

Türkçe: 523.387

İngilizce: 278.133

Fransızca: 185.722

İspanyolca: 166.544

Portekizce: 105.885

Katalanca: 65.332

Endonezce: 36.814

Almanca: 20.640

Romence: 9.138

Tagalogca: 8.902

İtalyanca: 7.967

Flemenkçe: 6.536

Destek emojileri ön planda

Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ise ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Yumruk emojilerini her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip ederken farklı ülkelere ait bayraklar da öne çıkıyor.

En çok kullanılan kelimeler

Tüm paylaşımlarda #notoracism, PSG, #respect, ırkçılık, #başakşehir gibi kelimeler ve kelime grupları ön plana çıkmıştır.

En çok etkileşime geçilen hesaplar

Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini dile getirmek hem de destek mesajları vermek için en çok İstanbul Başakşehir FK, Fenerbahçe, Kylian Mbappé ve PSG hesaplarıyla etkileşime geçtiği görülüyor.

@ibfk2014

Tweet: 66.455

ReTweet: 266.836

Total: 333.292

@fenerbahce

Tweet: 1.201

ReTweet: 42.994

Total: 44.196

@KMbappe

Tweet: 1.602

ReTweet: 39.917

Total: 40.980

@psg_inside

Tweet: 1.201

ReTweet: 42.994

Total: 40.980

@v1loxzi

Tweet: 1.201

ReTweet: 42.994

Total: 40.980

@GalatasaraySK

Tweet: 1.201

ReTweet: 42.994

Total: 40.980

@RTErdogan

Tweet: 1.194

ReTweet: 29.621

Total: 30.815

@esp_interativo

Tweet: 170

ReTweet: 28.235

Total: 28.407

@besiktas

Tweet: 977

ReTweet: 20.264

Total: 21.243

@psgbrasil

Tweet: 487

ReTweet: 14.302

Total: 14.791

En çok kullanılan hashtag’ler

Konuyla ilgili en çok kullanılan hashtag’lere bakıldığında #notoracism etiketinin 154 bin 435 defa kullanılarak ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu etiketi sırasıyla #respect, #psgibfk ve #blacklivesmatter takip ediyor.

#notoracism

Tweet: 154.435

ReTweet: 427.211

Total: 581.646

#respect

Tweet: 42.948

ReTweet: 337.153

Total: 380.102

#psgibfk

Tweet: 44.329

ReTweet: 175.714

Total: 220.044

#blacklivesmatter

Tweet: 42.355

ReTweet: 146.834

Total: 189.191

#sayhisname

Tweet: 4.467

ReTweet: 51.665

Total: 56.133

#ucl

Tweet: 7.648

ReTweet: 45.568

Total: 53.133

#webo

Tweet: 12.088

ReTweet: 15.291

Total: 27.380

#ırçılığadurde

Tweet: 2.914

ReTweet: 21.193

Total: 24.108

En etkili paylaşımlar

Kullanıcıların olay hakkında en çok etkileşim aldığı paylaşımlara bakıldığında, en çok etkiye sahip içeriklerin siyasi isimlerin, spor kulüplerinin ve sporcuların hesaplarına ait paylaşımlar olduğu görülüyor.

Olay hakkında en çok etkiye sahip tweetler şu şekilde:



@RTErdogan: “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism’’ (9 Aralık 2020)



@suleymansoylu: ‘’#Notoracism #IrkçılığaDurDe’’ (8 Aralık 2020)



@Fenerbahce_EN: ‘’We strongly support and stand with Pierre Webo #NoToRacism’’ (8 Aralık 2020)

@GFFN: ‘’4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir. Never seen anything like this.’’ (8 Aralık 2020)

@TFF_Org: ‘’Irkçılık asla kabul edilemez… Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız.’’ (9 Aralık 2020)

@PSG_inside: ‘’ Le Président Nasser Al-Khelaïfi a remis à Pierre Webo un maillot dédicacé par l'ensemble de l'équipe à l'issue de la rencontre. #NoToRacism’’ (10 Aralık 2020)