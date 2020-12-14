Sosyal Medya Futbolda Irkçılığa Karşı Tek Yürek Oldu!

Paris Saint-Germain ve Şampiyonlar Ligi temsilcimiz İstanbul Başakşehir FK’nın 8 Aralık tarihindeki karşılaşmasında, maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu tarafından Başakşehir Teknik Ekibinde görevli Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söylem hem ülkemizde hem global çapta sosyal medyanın gündemine oturdu. 8-10 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.
Paylaşımlarda öne çıkan konu başlıkları
-Pierre Webo’ya ve İstanbul Başakşehir FK’ya destek mesajları, ırkçılığın son bulması istemi,
-İstanbul Başakşehir FK’nın ırkçı tutuma karşı sahadan çekilmesine yönelik destek mesajları, kulübün yıldız futbolcularından Demba Ba’nın hakemle olan konuşmasına tebrik mesajları,
-PSG camiasının da olaya karşı tepki göstererek sahadan çekilmesiyle ilgili takdir mesajları.
8 – 10 Aralık tarihleri arasında;
Toplam konuşulma: 2.000.000+
Paylaşım yapan kullanıcı sayısı: 1.185.000+
Paylaşımların görüntülenme sayısı: 17.809.000.000+
Paylaşımların Mecra Dağılımı
Twitter: 1.980.681.782
Haberler: 57.051.542
Facebook: 2.604.115
Instagram: 56.120.438
Bloglar: 2.674.291
Forum siteleri: 14.339.326
Yorumlar: 75.285
Cinsiyet dağılımı
Erkek: %74
Kadın: %26
En çok paylaşım yapan ülkeler
Türkiye: 285.237
Fransa: 99.998
Brezilya: 65.670
Amerika: 43.560
İngiltere: 29.390
Nijerya: 17.867
Almanya: 14.823
İspanya: 12.895
Endonezya: 12.278
Portekiz: 9.205
Güney Afrika: 6.779
En çok paylaşım yapılan diller
Türkçe: 523.387
İngilizce: 278.133
Fransızca: 185.722
İspanyolca: 166.544
Portekizce: 105.885
Katalanca: 65.332
Endonezce: 36.814
Almanca: 20.640
Romence: 9.138
Tagalogca: 8.902
İtalyanca: 7.967
Flemenkçe: 6.536
Destek emojileri ön planda
Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ise ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Yumruk emojilerini her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip ederken farklı ülkelere ait bayraklar da öne çıkıyor.
En çok kullanılan kelimeler
Tüm paylaşımlarda #notoracism, PSG, #respect, ırkçılık, #başakşehir gibi kelimeler ve kelime grupları ön plana çıkmıştır.
En çok etkileşime geçilen hesaplar
Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini dile getirmek hem de destek mesajları vermek için en çok İstanbul Başakşehir FK, Fenerbahçe, Kylian Mbappé ve PSG hesaplarıyla etkileşime geçtiği görülüyor.
@ibfk2014
Tweet: 66.455
ReTweet: 266.836
Total: 333.292
@fenerbahce
Tweet: 1.201
ReTweet: 42.994
Total: 44.196
@KMbappe
Tweet: 1.602
ReTweet: 39.917
Total: 40.980
@psg_inside
Tweet: 1.201
ReTweet: 42.994
Total: 40.980
@v1loxzi
Tweet: 1.201
ReTweet: 42.994
Total: 40.980
@GalatasaraySK
Tweet: 1.201
ReTweet: 42.994
Total: 40.980
@RTErdogan
Tweet: 1.194
ReTweet: 29.621
Total: 30.815
@esp_interativo
Tweet: 170
ReTweet: 28.235
Total: 28.407
@besiktas
Tweet: 977
ReTweet: 20.264
Total: 21.243
@psgbrasil
Tweet: 487
ReTweet: 14.302
Total: 14.791
En çok kullanılan hashtag’ler
Konuyla ilgili en çok kullanılan hashtag’lere bakıldığında #notoracism etiketinin 154 bin 435 defa kullanılarak ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu etiketi sırasıyla #respect, #psgibfk ve #blacklivesmatter takip ediyor.
#notoracism
Tweet: 154.435
ReTweet: 427.211
Total: 581.646
#respect
Tweet: 42.948
ReTweet: 337.153
Total: 380.102
#psgibfk
Tweet: 44.329
ReTweet: 175.714
Total: 220.044
#blacklivesmatter
Tweet: 42.355
ReTweet: 146.834
Total: 189.191
#sayhisname
Tweet: 4.467
ReTweet: 51.665
Total: 56.133
#ucl
Tweet: 7.648
ReTweet: 45.568
Total: 53.133
#webo
Tweet: 12.088
ReTweet: 15.291
Total: 27.380
#ırçılığadurde
Tweet: 2.914
ReTweet: 21.193
Total: 24.108
En etkili paylaşımlar
Kullanıcıların olay hakkında en çok etkileşim aldığı paylaşımlara bakıldığında, en çok etkiye sahip içeriklerin siyasi isimlerin, spor kulüplerinin ve sporcuların hesaplarına ait paylaşımlar olduğu görülüyor.
Olay hakkında en çok etkiye sahip tweetler şu şekilde:
@RTErdogan: “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism’’ (9 Aralık 2020)
@suleymansoylu: ‘’#Notoracism #IrkçılığaDurDe’’ (8 Aralık 2020)
@Fenerbahce_EN: ‘’We strongly support and stand with Pierre Webo #NoToRacism’’ (8 Aralık 2020)
@GFFN: ‘’4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir. Never seen anything like this.’’ (8 Aralık 2020)
@TFF_Org: ‘’Irkçılık asla kabul edilemez… Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız.’’ (9 Aralık 2020)
@PSG_inside: ‘’ Le Président Nasser Al-Khelaïfi a remis à Pierre Webo un maillot dédicacé par l'ensemble de l'équipe à l'issue de la rencontre. #NoToRacism’’ (10 Aralık 2020)
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