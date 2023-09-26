Şok İddia! Süper Lig'de Play-Off Sistemi Yeniden Mi Geliyor?

Dilmen ve Toroğlu'nun 'play-off sistemi geri dönüyor' şeklindeki yorumları sonrasında, futbol kamuoyunun merakla beklediği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar geldi.

Mehmet Büyükekşi'den Play-Off Açıklaması

Tivibuspor'a konuk olan TFF Başkanı, Süper Lig'de play-off sisteminin yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtti. Süper Lig'in marka değerini artırmak adına bazı stratejiler üzerinde durduklarını ve bu bağlamda play-off'un gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in Ekonomik Hedefleri Neler?

TFF Başkanı Büyükekşi, lig olarak naklen yayın gelirlerini artırmayı hedeflediklerini, bu bağlamda 500 milyon dolarlık bir hedef belirlediklerini söyledi. Play-off sistemi, bu hedefin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Başkan, "Marka değerimizi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Seyirciyi daha çok stadyumlara ve televizyon ekranlarına çekmeliyiz. Eğer taraflarla anlaşabilirsek ve Hypercube'ten gerekli raporu alırsak, play-off sistemi üzerinde ciddi şekilde düşünülebilir." şeklinde konuştu.

Play-Off Sisteminin Süper Lig Tarihindeki Yeri

Hatırlanacağı üzere, play-off sistemi Süper Lig'de sadece 2011-2012 sezonunda uygulandı. Bu sistemin uygulandığı sezonda Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Süper Lig'de bu sistemin tekrar hayata geçirilip geçirilmeyeceği merakla bekleniyor. Ancak, bu tür değişikliklerin ligimizin marka değerini ve ekonomik gelirlerini nasıl etkileyeceği önemli bir konu başlığı olmaya devam ediyor.