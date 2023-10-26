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Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın Sahibi Berke Dikişçioğlu Oldu

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Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın Sahibi Berke Dikişçioğlu Oldu
Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası 'Game Of Skate' yarışmaları düzenlendi. İki gün boyunca devam eden yarışmada kupanın sahibi Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu oldu.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, Karaman Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ev sahipliğinde Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası yarışmaları ‘Game Of Skate’ düzenlendi. Toplamda 16 sporcunun iki gün boyunca kaykaydaki marifetlerini gösterdiği yarışmanın şampiyonu Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu oldu.

Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonu bahçesindeki Türkiye'nin ilk Skatepark Kaykay Pisti'nde düzenlenen Sokak Disiplini ‘Game Of Skate’ yarışmasına 5’i kadın 16 sporcu katılım gösterdi. Kaykay severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar sonunda erkeklerde Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu birinci, İbrahim Yılmaz ikinci, Recep Canal üçüncü olurken kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci, Aysel Özgür üçüncü oldu.

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