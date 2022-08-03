Slovacko Teknik Direktörü Svedik: Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik

Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Martin Svedik, Fenerbahçe'nin kendilerine göre her yönüyle güçlü bir takım olduğunu dile getirdi.

Çekyalı bir gazetecinin, Fenerbahçe'yi eleyecekleri yönünde basına yansıyan sözlerini aktarması üzerine Svedik, "Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğunu düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz. Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek bir kulüp değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken, öz güvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz. Asla benim kullandığım ifadeler değil." diye konuştu.

"Ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım." dedi.

Seçme şansı olması durumunda Fenerbahçe yerine, sarı-lacivertlileri eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam eden Dinamo Kiev'i tercih edeceğini vurgulayan Svedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı. Kırmızı karta kadar Fenerbahçe daha iyiydi. Kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Takım kaptanımız Michal Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ancak bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat."

Yarınki maç için planlarına değinen Svedik, "Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce karar veriyoruz." ifadelerini kullandı.