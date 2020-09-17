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Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum’a gidecek.


Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporErzurumsporFutbolSÜPERLİG
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