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Sivasspor'da Dinamo Batum maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Dinamo Batum maçının hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dinamo Batum'u ilk maçta 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basın kapalı yapılan ve dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman, 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Isaac Cofie ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Dinamo Batum maçının hazırlıklarına devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporDinamo BatumiUEFA Avrupa Konferans Ligi 3.
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