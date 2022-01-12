Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Konyaspor camiasına başsağlığı diledi.

Geride kalan hafta oynadıkları Konyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çalımbay, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Ligin 21. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceklerini anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle orta sahada çok eksiğimiz var. Max Gradel ve Fayçal Fajr ile sakat olan diğer arkadaşlarımızın olmaması da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Yönetimimizden talep ettiğimiz oyuncuları aldığımızda, daha alternatifli ve etkili bir takım olacağız. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. Zor maçlar oynayacağız. Önümüzdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan çok önemli. Deplasman veya iç saha fark etmeden oynayıp, bu maçlarımızı kesinlikle iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz var."

"Coşkulu bir taraftarla oynamak bambaşka"

Her maçta taraftarlara ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, "Onların varlığı bize yetiyor. Coşkulu bir taraftarla oynamak bambaşka. Onun için mutlaka bu maça gelmeleri gerekiyor. Hep söylüyorum, taraftara çok ihtiyacımız var. Onlar da gelirse inşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Sivasspor'un başında bulunduğu ve devam eden ligde en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda olduğunun hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Bu güzel bir şey. Önemli olan istikrarı korumak. Sivaslı olduğum için sorumluluğum çok büyük. İki sezondur Sivasspor'u Avrupa'ya götürüyoruz. Güzel şeyler de yapıyoruz. İyi maçlar oynuyor ve ligi de iyi şekilde bitiriyoruz. Ekibimle istikrarlı şekilde çalışıyoruz. İşimizi çok seviyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.