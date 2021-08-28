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Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique, takımdan ayrı koştu.

Antrenmanın bir bölümünü, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolSüper Lig
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