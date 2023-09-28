  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Sıra Filenin Efelerinde

Sıra Filenin Efelerinde

Yayınlanma:
Sıra Filenin Efelerinde
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısından sonra, sıra Filenin Efelerine geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'da 30 Eylül-8 Ekim'de düzenlenecek B Grubu'nda ilk 2'ye girmeye çalışacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Spor
O Firmanın Sözleşmesi İptal Ediliyor
O Firmanın Sözleşmesi İptal Ediliyor
A Milli Takımda Yeni Dönem Başladı! Montella 3 Yıllık İmzayı Attı
A Milli Takımda Yeni Dönem Başladı! Montella 3 Yıllık İmzayı Attı
Şok İddia! Süper Lig'de Play-Off Sistemi Yeniden Mi Geliyor?
Şok İddia! Süper Lig'de Play-Off Sistemi Yeniden Mi Geliyor?
Arda'dan Yeni Sakatlık Haberi: Yeşil Sahaların Yıldızı Ne Zaman Dönecek?
Arda'dan Yeni Sakatlık Haberi: Yeşil Sahaların Yıldızı Ne Zaman Dönecek?
Filenin Sultanlarına Sürpriz Kutlama
Filenin Sultanlarına Sürpriz Kutlama
Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu: Fiorentina ile Yeniden Buluşma
Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu: Fiorentina ile Yeniden Buluşma
2024 Paris Olimpiyatları'na Katılma Hakkı Kazanan Filenin Sultanlarının Olimpiyat Rakipleri Belli Oldu
2024 Paris Olimpiyatları'na Katılma Hakkı Kazanan Filenin Sultanlarının Olimpiyat Rakipleri Belli Oldu