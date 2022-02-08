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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giymiş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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