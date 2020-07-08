Seyircisiz maçlar dev kulüplere 231 milyon euro kaybettirdi

Dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm kulüpler, büyük bir gelir kaybı yaşadı. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulüp, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.

Barcelona'nın kaybı 36.2 milyon euro

2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon euro… Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.

Seyircisiz maçlar tüm kulüpleri etkiliyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.

İşte maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı: