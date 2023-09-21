Serie A'dan Süper Lig'e: Montella'nın Türkiye Macerası Başlıyor!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella ile A Milli Futbol Takımı için üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın resmi imza töreni, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Vincenzo Montella'nın Futbol Kariyeri ve Başarıları

1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco kentinde doğan Vincenzo Montella, futbolculuk yaşamına Empoli kulübünde start vermiştir. Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham gibi önemli takımlarda futbol oynamış olan Montella, Roma'da elde ettiği Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupa zaferleriyle tanınmaktadır. Ayrıca, İtalya Milli Takımı'nda 20 kez forma giyerek 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası'nda yer almıştır.

Teknik Direktörlük Kariyeri: Serie A'dan La Liga'ya

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Roma kulübünde başlayan Montella, ardından Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi takımları yönetmiştir. Fiorentina ile üç sezon üst üste Serie A'da ilk dörtte yer almayı başaran deneyimli teknik adam, 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmıştır. Sevilla'da görev alırken ise takımını Copa del Rey (Kral Kupası) finaline taşıyarak, kulübün Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesine ön ayak olmuştur.

Adana Demirspor ve Süper Lig Başarısı

2019 yılında tekrar Fiorentina'nın başına geçen Montella, 2021 yılında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başına geçmiştir. Adana Demirspor'u 2022-23 sezonunda Süper Lig'de dördüncü sıraya taşıyarak, kulüp tarihinin en iyi lig derecesini elde etmiş ve Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmıştır.

Vincenzo Montella, A Milli Takımımız için Neler Getirecek?

Vincenzo Montella'nın getirdiği deneyim ve başarılar, A Milli Futbol Takımı için oldukça umut vericidir. Üç yıllık sözleşmesi ile Türk futboluna katkı sağlayacağına inanılan Montella'nın, Türkiye'nin futbol sahnesinde yeni bir sayfa açacağına dair beklentiler yüksektir.

A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın başarılı bir dönem geçirmesi ve Türk futboluna önemli katkılar sağlaması en büyük temennimizdir.