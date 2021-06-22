Sergen Yalçın 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tüm Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." diye Kocadağ, "Sergen Yalçın, geçen senenin çift kupalı hocası. Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişmiş, hem futbolculuğu hem de hocalığıyla Türk futboluna katkı sağlamış biri. Hocamız, 47-48 yaşında. Bu kariyer için genç sayılabilecek bir yaş. Önünde uzun bir zaman var. İnşallah uzun bir hocalık dönemi olacak. Beşiktaş'ta olması bize keyif veriyor ve bizler için gurur kaynağı. Kendi öz kaynak düzenimizden çıkıp kupaları kaldırması, şampiyonluklar yaşatması bizim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, Yalçın ile görüşmelerin uzamasından başka anlamların çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Geçen sene kupaların sonunda yeni sözleşmeyle alakalı görüşmelerimiz başladı. Bu süreç bir parça uzun sürmüş ve sancılı geçmiş olabilir ama görüşmelerin olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Başkanımız ve yönetim kurulu olarak bu sürecin olumlu biteceğine yürekten inanıyorduk. Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu süreçler, hedefleri olan takımlarda yaşanabiliyor. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı. Bu, bütün büyük kulüplerde yaşanıyor. Bazen de çok erken bitebiliyor. Buradan başka anlamlar çıkarmak doğru olmaz." diye konuştu.

Kocadağ, yönetim kurulu ile Sergen Yalçın arasında sevgi ve saygı ilişkisi olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra hocamıza inanarak görev verdik ve kendisini Beşiktaş'ın başına getirdik. Hocamız da bu güvenin karşılığını verdi. Çifte kupayla Beşiktaş camiasını sevindirdi. Hak ettiği bir kontratı kendisine sunduk. Son birkaç gündür sürecin uzamasından kaynaklı bazı yorumlar oldu. Yönetim kurulumuz, en az Beşiktaş taraftarları kadar Sergen hocamızın kıymetini biliyor. Hocamızın da yönetim kurulu üyelerine karşı sevgi ve saygıda hiçbir zaman bir kusuru olmamıştır. Aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Yazılan, çizilen ve bunu manipüle etmeye çalışanlara gerçek Beşiktaş taraftarı prim vermesin. Bizim Beşiktaş taraftarının desteğine önümüzdeki süreçte çok ihtiyacımız var. Onların bizim, hocamızın ve takımımızın arkasında durmasına ihtiyacımız var. Onların gücünü hissetmek Şampiyonlar Ligi'nde ve yeni sezonda şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan bir şey. Bu anlamda sağduyulu Beşiktaş taraftarına her zaman güveniyorum. Onların da desteğini her zaman hissetmek istiyoruz."

Sergen Yalçın ile görüşmelerin biraz uzadığını anlatan Kocadağ, "Beşiktaş taraftarına bir heyecan yaşattık. Onların da sevgisini hocamız ve bizler gördük. Bizlere karşı olan sevgi ve saygılarını gördük. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sergen Yalçın ile 1 sene daha Beşiktaş'ta inşallah çift kupalı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız." şeklinde görüş belirtti.

Sözleşmenin 1 senelik olmasını Sergen Yalçın'ın istediğini aktaran Emre Kocadağ, "Göreve geldiğimizde 1,5 senelik sözleşme yapmıştık. Bir sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Seneye takılacağımız bir konu yok. Beşiktaş ve Sergen Yalçın'ın gönül birlikteliği sözleşmelere sığacak şekilde değil. Süre, sözleşmede yazan bir madde sadece." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ı bazı yöneticilerin istemediği şeklindeki iddialarla ilgili, "Yönetim kurulumuzdan Sergen hocaya, Sergen hocadan da yönetim kurulu üyelerimizden hiçbirine karşı sevgi veya saygı anlamında bir şey yok. Sadece bizin yol yürürken yaptığımız, tecrübelendiğimiz bazı konular var. Bunların da tartışılması gayet normal. Bunları da aramızda çözdük. Sergen hocanın isimlere karşı takıldığı bir konu yok. Yönetim kurulumuz birbirine bağlı, kenetlenmiş bir yönetim kurulu. Başkanımız, yönetim kurulu ve hocamız biriz. Camia tek bir vücut. Bizi bölmeye çalışanlara taraftarımız lütfen prim vermesin." açıklamasında bulundu.

"Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık"

Emre Kocadağ, geçen sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını dile getirdi.

Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimiz ve hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde transfere eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Bunlarla alakalı oturup konuşacağız." diye konuştu.

Sergen Yalçın konusuna öncelik verdiklerini aktaran Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." dedi.

Milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Kocadağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız." diyerek sözlerini tamamladı.