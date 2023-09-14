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Serbest Güreş Milli Takımı Sırbistan'a gitti

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Serbest Güreş Milli Takımı Sırbistan'a gitti
Serbest Güreş Milli Takımı, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Sırbistan'a gitti. Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek ilk güreş kafilesi, Sırbistan'a hareket etti.

Serbest Güreş Milli Takımı, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası için Sırbistan'a gitti. Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda madalya ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek ilk güreş kafilesi, Sırbistan'a hareket etti.

Ankara Elmadağ'daki kamp çalışmalarını tamamlayan serbest stil güreşçiler, önce İstanbul'a, oradan da hava yoluyla Belgrad'a uçtu.

Belgrad'daki Stark Arena'da 16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular ve sıkletleri şöyle:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Servet Coşkun

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

Kaynak:Haber Kaynağı

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