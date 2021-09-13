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Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı

Ayrılık kararını Twitter hesabından duyuran 36 yaşındaki Demba Ba, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yayımladı.

Sahalardan geçen hafta emekliye ayrılan eski milli futbolcu Olcay Şahan ile Beşiktaş'ta forma giydiği dönemden fotoğrafını paylaşan Demba Ba, veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum. Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve gözyaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak. Yolumun kesiştiği ve büyümeme yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara, koşulsuz sevgileri için ailem ile arkadaşlarıma, tüm kalbimle hepinize teşekkürler. Allah'ım sana hamdolsun."

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