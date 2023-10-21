Selinay Tuğçe Kır altın madalya kazandı

Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında gençler kategorisinde şampiyon oldu. Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla devam ediyor.