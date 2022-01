Seda Ölmez: Yüzmenin yaşı yok

Yüzmenin çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilediğini dile getiren Seda Ölmez, bu sporun minikler için avantajlarını şöyle sıraladı: “Yüzmek çocuklarda kas ve kemik gelişimini hızlandırır. Yüzen bir çocuk, yüzmeyen yaşıtlarına nazaran daha dinç ve sağlıklı görünür. Kalp hastalıklarına karşı direnç kazandıran yüzme, aynı zamanda sinirsel gelişime katkı sağlar. Dikkati ve motivasyonu artırır. Yüzmenin obeziteyi önlediği, araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek. Ayrıca bilinmeyen bir yanı var ki, eminim ebeveynleri çok sevindirecek; yüzme iştahsızlık sorununu da ortadan kaldırır. Yüzme esnasında enerji sarf eden çocukta yemek yeme isteği artar. Neticede yüzmenin çocuğa mutluluk verdiğini ve onlar için en ideal sporlardan biri olduğunu söyleyebilirim.”

BEBEKLER DOĞAR DOĞMAZ

SU EĞİTİMİNE BAŞLAYABİLİR

Ebeveynlerin “Çocuğum yüzmeye kaç yaşında başlamalı?” sorusuyla sık karşılaştığını belirten Seda Ölmez, “Yüzmenin bir yaşı yok. Dünyada çok popüler olan ‘baby swim’ artık Türkiye’de de çok etkin durumda. Bebekler doğar doğmaz su eğitimine başlayabilirler” dedi. Öğrencileri arasında çok sayıda madalyalı sporcu bulunan Seda Ölmez, “Kaç yaşında profesyonel olunur?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Milli Takım yarışlarına katılma yaşı 13+. Artık 12, 13, 14 yaşındaki sporcu çocuklar, profesyonelliğe adım atabiliyor. Ama 8 yaşından itibaren de lisans çıkararak çeşitli yarışlara katılabiliyorlar.”

ÇOCUĞU DESTEKLEYİN

ÜZERİNDE BASKI KURMAYIN

Yüzmenin, farklı kişilik ve fiziksel özelliklere sahip olsalar da her çocuğa uygun bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Seda Ölmez, “Sadece çocuklar değil, yüzme her yetişkine uygun bir spor. Sinir sistemi ve ruh sağlığı için de her birey rahatlıkla yüzme sporunu yapabilir. Bana göre yapmalı da” dedi. Seda Ölmez, çocuğunun bu alanda başarılı olmasını isteyen ebeveynlerin neler yapması gerektiğini de şöyle anlattı: “Velilerin öncelikle iyi bir eğitmen bulması gerekiyor. Ve eğitmene güvenerek çocuğu teslim etmeliler. Çünkü bu uzun soluklu bir yolculuk. 3-5 saat ya da 8 seansta olacak bir eğitim değil. Çocuğun önünde bir yol haritası çizecek olan eğitmenin kesinlikle iyi olması lazım. Öte yandan veliler çocuğu desteklemeli, onu kaygılandırmamalı, üzerinde ‘başarılı olmak zorundasın’ şeklinde bir baskı kurmamalı. Daha sakin, çocuğuna güvenen ve güvendiğini hissettiren anne-babalar, çocuğun başarısını büyük oranda etkiliyor.”