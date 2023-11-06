Seda Kaçan bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdı

İtalya’da otomobil yarışının zirvesi olarak kabul edilen TCR Italya Şampiyonası, Cumhuriyet’in 100.yılı ile aynı zamanda, 28-29 Ekim tarihlerinde İtalya’nın ünlü Formula 1 pisti Imola’da gerçekleşti. Seda, ilkleri başaran Cumhuriyet kadınlarının fotoğraflarının yer aldığı 100.yıl özel kaskı ile yarışarak, Cumhuriyetimizin öncü kadınların önemini vurguladı.

Erkek egemen bir spor dalı olarak kabul gören otomobil sporlarında birçok başarıya ve önemli ilklere imza atan ve PepsiCo’nun sevilen atıştırmalık markası Doritos’un Marka Müdürü olarak görev alan Seda Kaçan, İtalya’nın ünlü Formula 1 pisti Imola’da gerçekleşen yarışlarda ilk üçe girerek Cumhuriyet’inn 100. Yılında Türkiye bayrağını İtalya’da dalgalandırdı. Yarıştaki 33 pilot arasındaki tek kadın pilot olan Seda, Türkiye’yi otomobil sporlarında pist branşında yurt dışında temsil eden ilk kadın oldu.

Seda Kaçan Türkiye’nin sevilen markaları Doritos, Pepsi ve SIXT Rent A Car’ın sponsorluğunda başarılı yolculuğuna devam ediyor. Her fırsatta “Siz yeterince isterseniz, önünüzde hiçbir engel duramaz!” mesajını veren Seda Kaçan, kendi hikayesini de şöyle özetliyor:

“Genç kadınların %62’si hayallerinin önünde engeller olduğuna inanıyor. Üzücü olan bir gerçek var ki bu engellerin bazıları gerçek, bazıları ise oluşmuş kalıplar. Ve bu kalıpları yıkmak bizim elimizde! Ben yarış pilotu olma hayalimden bahsettiğimde herkes neden olamayacağımı anlattı. Hiç kimseyi dinlemedim, pes etmedim ve cevabımı ülkemiz adına aldığım kupalarımla verdim.”

Spora 2021 yılında karting ile başlayan ve elde ettiği başarılar sonucunda Bitci Racing Team AMS’ye davet edilen Seda Kaçan, 2022 yılında otomobil ile yarışmaya başlamış ve Türkiye Pist Şampiyonasında 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşamıştır. Bu gururu aldığı podyum dereceleriyle herkese yaşatan sporcu, başarılı bir sezonun ardından 2023 yılında Türkiye Pist Şampiyonasında yarışmaya devam ederek Körfez ve İzmir pistlerinde güçlü rakiplerine rağmen kazandığı yarışlarla, Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarış kazanan ilk kadın pilot olarak Türk otomobil sporları tarihine adını yazdırmayı başarmıştır.

Seda 2024 yılında da Türkiye’yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürmeyi ve kadınların motor sporlarındaki temsiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor!