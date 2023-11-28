Satrançta "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kupası" usta sporcuların rekabetine sahne oldu

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde 23-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen turnuvada, Türkiye’nin 12 usta satranç sporcusu yarıştı.

Kupada Ediz Gürel, şampiyon olurken Emre Can ikinci, Vahap Şanal üçüncü sırada yer aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülkız Tulay, Cumhuriyet'in 100. yılını özel etkinlik ve projelerle kutlamaya devam ettiklerini belirterek, "Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sürprizlerle dolu bir kupaydı. Uzun saatler süren, heyecanı yüksek maçlar izledik." dedi.

Gençlerle gurur duyduklarını ve cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir organizasyon olduğunu aktaran Tulay, "Geleceğimize ışık tutan tarihi bir mekanda kupayı tamamladık. Şampiyonumuzu ve kupaya katılan tüm sporcularımızı mücadeleleri için kutluyorum. Türk satrancı için hep daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de turnuvada Türk satrancının üst düzeydeki mücadelelerine tanık olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kupada mücadele eden tüm sporculara teşekkür eden ve ilk 3’te yer alanları da kutlayan Sözen, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlediğimiz turnuva esnasında tanık olduğumuz maçların seviyesi, izleyicilere yaşattığı heyecan dolu anlar ülkemizde satranç sporunun geldiği noktayı bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.