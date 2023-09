Samsunspor’un Yeni Forma Sponsorları Belli Oldu

Cumhuriyet’in 100. yılında armasında Atatürk olan tek spor kulübü olarak ligde yer alan ve 11 yılın ardından Trendyol Süper Lig’e çıkan Yılport Samsunspor, P&G markalarından Old Spice ve Head & Shoulders ile forma sponsorluğu anlaşması yaptı.

15 Eylül Cuma günü Yıldırım Tower’da gerçekleştirilen basın toplantısında atılan imzalar sonucunda P&G, Türkiye’de ilk defa bir futbol takımının forma sponsorluğunu üstlenirken, bünyesindeki Old Spice, Head & Shoulders, Gillette ve Oral B markları ile Yılport Samsunspor takımını destekleyecek.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli: “P&G olarak Türk sporuna desteklerimiz devam edecek”

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli, “P&G olarak Türk sporunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi adına desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kişisel bakım ve güzellik sektöründe yer alan markalarımız, sporcularımızı spora teşvik etmek ve özgüvenlerini güçlendirmek için birleşiyor. Markalarımızla sporcularımızın hijyenini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kişileri spora teşvik ederek özgüvenlerini de artırıyoruz. Markalarımızla, Türk futbolunun, basketbolunun, voleybolunun yanı sıra olimpik sporlar ve amatör branşlara da her zaman önem veriyoruz. Bugün de burada Türk futbol tarihinde önemli bir geçmişi olan, Yılport Samsunpsor ile forma sponsorluk anlaşmasını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsunspor ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, P&G adına biziler için çok önemli bir imza. Old Spice, Head & Shoulders, Gillette ve Oral-B olarak Türkiye tarihimizde ilk defa bir futbol takımının forma sponsoru oluyoruz. Umarım bunun devamı da gelecektir. Türk sporunun kalkınması ve spor ülkesi olma yolunda P&G olarak desteklerimizi her zaman vermeye devam edeceğiz. Yılport Samsunspor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım’a, yönetimine ve Samsunspor’a da Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: “P&G Türkiye tarihinde ilk defa bir futbol takımının forma sponsorluğunu üstleniyor. Bu ilkin Samsunspor ile gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise; “Samsun önemli bir spor şehri ve en önemli markası Samsunspor. Ülkemizin gurur kaynağı olmuş, uzun yıllar Türk futboluna hem yurtdışı başarılarıyla hem de yetiştirdiği genç sporcularla katkı sağlamış bir kulübüz. 11 yılın ardından Trendyol Süper Lig’e geri döndük ama hedeflerimiz bunun çok daha ötesinde. Sosyal sorumluk projelerimizle, gençlere ve kadınlara verdiğimiz önemle, Türk sporuna kazandırmak istediğimiz yeni sporcularla bir futbol takımından daha fazlasıyız. Bu anlayışla; bu tür anlaşmaları sponsorluktan öte, bir iş birliği olarak görüyoruz. Ortak değerleri taşıyan güçlü markalarla uzun vadeli iş birlikleri hedefliyoruz. Bugün ülke sporuna uzun yıllardır her branşta destek olan ve globalde çok önemli bir marka olan P&G ile forma sponsorluk anlaşmasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki P&G grubu ile uzun yıllar bu iş birliğini devam ettirip Samsunspor’un adını ülke sınırları dışında sıkça duyacağımız bir geleceğe taşıyacağız. P&G Türkiye tarihinde ilk defa bir futbol takımının forma sponsorluğunu üstleniyor. Bu ilkin Samsunspor ile gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz. Destekleriyle yanımızda olan P&G Türkiye CEO’su Sayın Tankut Turnaoğlu’na, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.