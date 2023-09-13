Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katkı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldığı belirtildi.
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