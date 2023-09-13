Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katkı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.