Şampiyon Trabzonspor Altay'ı 2-1 yendi

4. dakikada Altay'ın gelişen atağında Rodriguez, Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluştu. Rodriguez'in sert şutunda kaleci Uğurcan soluna uzandı ve topu yumrukladı.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Serkan Asan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim Öztürk ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0.

39. dakikada Altay beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Rodriguez'in arka direğe yaptığı ortaya Poko altı pas önünde gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cornelius, ceza sahasında kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Cornelius'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Bakasetas'tan aldığı pasla rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Cihan direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kappel'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, açısını düzeltip çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Kazımcan Karataş yatarak önlemek istedi. Hakem Kadir Sağlam, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltıda kaleci Cihan gole izin vermedi ancak hakem Kadir Sağlam, Cihan'ın atış sırasında ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 84'üncü dakikada bir kez daha penaltıyı kullanan Nwakaeme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Mücadeleyi bordo-mavili takım, 2-1 kazandı.