Şampiyon olmak için kıyasıya yarıştılar

Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl hizmete açtığı Balat Satranç Evi, önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Satranç İl Temsilciliği ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Türkiye Kupası Bursa Satranç İl Birinciliği Turnuvası geniş katılımla gerçekleşti. 12 Ocak’ta başlayan turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada yaşları 9 ile 58 arasında değişen toplam 32 sporcu mücadele etti. Ayrıca Bursa’da eğitmenlik yapan 11 sporcu, Satranç Milli Takımı’ndan 8 sporcu ile önceki yıllarda Bursa şampiyonu olmuş 5 sporcu da turnuvada yer aldı.

Heyecanlı geçen turnuvada, hamlelerini özenle seçen sporcular, rakiplerinden puan almak için mücadele etti. Sporcuların toplam 7 müsabaka yaptığı turnuvanın finalleri 14 Ocak 2024 Pazar günü yapıldı.

Çekişmeli geçen finallerde dereceye girenler düzenlenen törende ödüllendirildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Özer, Balat Satranç Evi’ni hizmete açarak satranç sporunun daha geniş kesimlerce tanınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek “Bugün görüyorum ki amacımıza ulaşmışız. Bu tesisimizi anlamlı kılan Bursa Satranç Federasyonu Temsilcileri’ne, yönetimlerine, hakemlere, sporculara, velilere, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarı elde eden ve katılım gösterenleri tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Satranç İl temsilcisi Mehmet Durak da 3 günlük turnuvanın çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.

Turnuvada Hasan Atış şampiyon olurken, ikinci sırada Necmettin Korkmaz, üçüncü sırada da Arda Pekkul yer aldı. Bu sporcuları sırayla Gündüz Çamdereli, Koray Okay, İlkay Koç, Recep Işık, Uğur Gece, Turhan Korkmaz ve Mehmet İyiol takip etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer verdi. Sıralamada ilk 3’te yer alan sporcular, kupa ve para ödülü kazandı. 4. ve 5. olan sporculara, madalya ve para ödülü; ilk 10 içinde yer alan sporculara da madalya verildi.