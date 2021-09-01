Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor

SAKARYA (AA) - 2021 BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hazırlıklar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 23-24 ve 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona için Bisiklet Vadisi'ndeki parkurun dünya standartlarına getirileceği belirtildi.

Parkur düzenleme, rampaların ayarlanması, araçların giriş noktasına ulaşabilmesi için beton yol inşası gibi çalışmaların Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından görevlendirilen eski olimpiyat sporcusu Thomas Allier tarafından yönetildiğinin aktarıldığı açıklamada, "BMX parkurunu dünya standartlarına taşıyacak uygulamalar sona erdiğinde parkur, test yarışlarına hazır hale gelmiş olacak." denildi.