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Ronaldo ve Talisca'dan şov

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Ronaldo ve Talisca'dan şov
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr’ın Istiklol’ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti.

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr’ın Istiklol’ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. İkinci hafta maçları sonunda
E Grubu’nda Al Nassr’ın 6 puanla liderliği sürüyor.

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol’ü evinde ağırladı. D-Smart’tan naklen yayınlanan karşılamada Sebai’nin attığı golle konuk ekip İstiklol devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Al Nassr, 66. dakikada dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi. Ardından sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Talisca dengeleri değiştirdi. Brezilyalı oyuncu 72 ve 77’de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

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