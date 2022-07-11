Roma Kulübü, yeni transferi Zeki Çelik'i tanıttı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya transfer olan milli futbolcu Zeki Çelik, Serie A'da oynamayı her zaman düşlediğini ve buraya transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

SPOR 11.07.2022, 20:16
Roma Kulübü, yeni transferi Zeki Çelik'i tanıttı

Sarı-kırmızılı kulüp, Trigoria semtindeki Fulvio Bernardini Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni transferlerinden Zeki Çelik'i basınla buluşturdu.

Basın toplantısında konuşan Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, "Zeki'yi buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Uluslararası arenada önemli tecrübeleri olan bir oyuncu. Kolay bir transfer olmadı. Kendisi takımın kalitesini arttıracak." dedi.

Zeki Çelik de "Roma gibi büyük kulüp beni istediği için, bir adım daha ileri gideceğim için, benim için iyi bir fırsat olacağını düşündüm. Hocamızın da zaten büyük başarıları var. Ne kadar istekli olduklarını gösterdiler bana. O yüzden burayı tercih ettim." diye konuştu.

Roma'da forma giyecek dördüncü milli oyuncu olmasıyla ilgili Zeki Çelik, "Roma'da 4. Türk oyuncu olacağım için çok mutluyum. Aklımın her zaman bir köşesinde Serie A'da oynamak vardı. Benim için de fırsat oluşunca hemen buraya gelmek istedim. Çünkü Roma çok büyük bir kulüp ve ben de kişisel hedeflerimle buraya katkı sağlayarak ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma yönünün güçlü olduğunu ama hücum yönünü de geliştirmek istediğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, savunma kurgusunda 4'lü ya da 5'li formatta oynamayla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Taktik olarak hem 4'lü hem 5'li oynadım. Bunun dışında nerede oynayacağımı henüz hocayla konuşmadım. Antrenmanlarda deneyip görüp ondan sonra karar verecek. Her iki tarafta da 4'lü, 5'li savunmada da çok rahat oynayabiliyorum. Çünkü daha önce oynadım."

Zeki Çelik, geçen yıl 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış mücadelesi olan ve İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maç dolayısıyla Roma Olimpiyat Stadı'na çıktığının hatırlatılması üzerine, "O statta oynama fırsatı buldum. İlk girdiğimde çok büyük bir stat olduğunu hatırlıyorum. Çok güzel bir atmosfer, son derece iyiydi. O gün bizim için iyi geçmeyen bir maçtı. Çok büyük ve güzel bir stat olduğunu hatırlıyorum." yorumunu yaptı.

Milli oyuncu, çocukluğundan beri birçok oyuncuyu hayranlıkla izlediğini, hepsinden bir şeyler almaya çalıştığını belirtti.

Kendisiyle ilgilenen başka ülkelerden takımların da olduğunu anlatan Zeki Çelik, "Buranın benim için daha doğru olacağına karar verdim, o nedenle buraya geldim. Burada çok mutluyum." diye konuştu.

Zeki Çelik, teknik direktörü Jose Mourinho'nun da nasıl bir çalıştırıcı olduğunu bildiğini kaydederek, "Hocamızın nasıl takımlarda çalıştığını biliyoruz. Oyuncularla nasıl iletişimde olduğunu da biliyoruz. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir fırsat olacak. Onunla kendimi geliştirebilirim ve onun takımında bence çok iyi uyum sağlayarak ilerleyebileceğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Cengiz ile Roma hakkında görüştük"

Fransa'da şampiyonluk yaşamasının önemli olduğunu vurgulayan Zeki Çelik, "Benim için çok önemli hedefti. Buna ulaştık. Tabii Paris'in önünde bitirmek çok çok önemli. Burada da adım adım ilerlemek istiyoruz. Üst sıralara tırmanıp ondan sonra hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Roma Kulübü kendisiyle ilgilenmeye başladığında 2017-2020 döneminde Roma forması giyen Cengiz Ünder ile görüştüğünü aktaran Zeki Çelik, "Benimle temasa geçtiklerinde Cengiz (Ünder) ile konuşma fırsatı buldum. Roma'yı bana çok övdü. Benim orada oynamam gerektiğini söyledi. Ona teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Takım içinde diğer sağ bek Rick Karsdorp ile forma rekabetine gireceği hatırlatılan Zeki Çelik, "Takımdaki her futbolcu oynamak ister. Karsdorp birçok maça çıktı ve kupa kazandı. Onunla rekabet halinde olacağız ama bu da Roma'ya katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Taraftarımız için gelişme. Takım için de iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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