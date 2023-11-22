Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başlayan Türk sporcunun dünya şampiyonluğuna uzanan öyküsü

Almanya'da 6 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Fırat Arslan'ın zorlu hikayesi babasının küçük yaşlarda terk etmesiyle başladı.

Rocky serisi filmleri kendi hayatıyla özdeşleştiren ve abisiyle boksa başlayan Arslan, daha sonra ağabeyinin sporu bırakmasına rağmen yoluna devam etti. "Yapamaz" diyenlere inat azimle çalışarak ilk Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu'nu bu spora başladıktan 19 yıl sonra kazanan Arslan, bir yıl sonra ise bu unvanını rakibine kaptırdı. Daha sonra 37 yaşında tekrar çalışmalara başlayan Arslan, 15 yıl süren yoğun tempolu çalışmasının son aşamasında Erzurum'da 8 haftalık kamp dönemi geçirdi.

Almanya'da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonaya katılan Türk boksör Fırat Arslan, Boşnak rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemere tekrar ulaştı. 53 yaşında ikinci kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Arslan, yaşı nedeniyle ulaşılması güç görülen dünya şampiyonluğunu bir kez daha elde etmenin sevincini yaşadı.

"Babam 6 yaşında bizi terk etti, annem küçük bir maaşla bize bakıyordu"

Türk boksör Fırat Arslan, şampiyon olması halinde tekrar Erzurum'a gelerek kendisine destek verenlerle bir araya geldiğini söyledi.

Çok zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Rahmetli babam 6 yaşındayken bizi terk etti. Rahmetli annem ise küçük bir maaşla bizi geçindirmek için çok savaşlar verdi. Çok zor bir çocukluk geçirdik. O günler Rocky filmleri popülerdi. Rocky fakirlik içinde dışlanıyordu. Onu görerek, heveslendim ve boksa başladım. 'Baksana adam boks yaparak herkesten saygı gördü' dedim. Abim de boksa yapıyordu. Ben de abimin en büyük hayranı olarak ona destek veriyordum. Gün geldi abim sporu bırakmaya karar verdi, ben de kendime 'Fırat hayat boyu (abim abim) diyemezsin kendin bir şey başarman lazım.' dedim ve abimden müsaade istedim. Abim 'Biz burada yabancıyız haksızlık yapıyorlar ve çok sert bir spor dayanamazsın, yapma.' dedi. Denemek istedim ve 3-4 sene sonra abim geldi, bana 'Sakın bırakma.' dedi."