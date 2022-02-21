Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz: Elimizden gelen mücadeleyi sahada göstereceğiz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Takım halinde oynamaya çalışacağız." dedi.

SPOR 21.02.2022, 22:53
Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz: Elimizden gelen mücadeleyi sahada göstereceğiz

Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesislerinde antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir süreçte göreve geldiklerini ve bunun farkında olduklarını söyledi.

Ekibine güvendiğini vurgulayan Korkmaz, takıma inandıklarını belirterek, "Bu inanç ve güven birlikte olacak. Şehir bu işin içinde olacak. Hep beraber aynı duyguları hem sahada hem saha dışında gösterirsek bu zor süreçten ligin sonunda çıkan taraf oluruz. Bunun için her zamanki yaptığımız görevin aynısını yapmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Korkmaz, ligde uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı bir takıma karşı maça çıkacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Galatasaray çok büyük bir camia. Başarılarla dolu bir camia. Bazen Avrupa markası olan Galatasaray'ın ara sıra da olsa böyle durumları olur. Rizespor'un durumu da baktığınız zaman iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Takım halinde oynamaya çalışacağız. Ligin en az gol atan, en çok gol yiyen ve en az koşan takımı. İstatistiklere fazla takılmam ama bazıları da gerçektir. Bu istatistikleri tersine çevirmek için çalışacağız. Kısa bir süre var, milli takım arası yok. Hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu işin üstesinden gelmek için çalışacağız. Bu süreçleri yaşadım. Antalya’da ve Konya’da yaşadık ve üstesinden geldik. İnşallah burada da bunu yapacağız."

Futbolcuların maçlarda gerekli reaksiyonu ortaya koyacağına inandığını değerlendiren Korkmaz, hiçbir oyuncunun takımın şu an bulunduğu durumunda olmasını istemeyeceğini vurguladı.

Bu durumdan çıkmak için herkesin elini taşın altına koyacağına dikkati çeken Korkmaz, "Ben bunu kabul etmiyorum, gövdesini koyacak. Gövdesini koymadan, hissetmeden olmaz. Profesyonel olarak hem oyunculuk hem teknik direktörlük yaptım. Amatörlük benim için duygudur. Amatörlük olmadan, duygu hissetmeden sonuç, oyun hiçbir şey yapamazsın. Duyguyu hissettireceğiz. Onu alevlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın birlik sergilemesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz, "Taraftarlarımız takımı sonuna kadar, son maça kadar desteklesinler. Maç oynanırken başından sonuna kadar desteklesinler. Sevmek, üzülmek bir duygudur. Bunu hep beraber yaşayacağız. Hep beraber yaşayarak başaracağız." ifadesini kullandı.

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