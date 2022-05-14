Rıza Çalımbay: Finale kadar geldik, artık herkesin finalde bu takıma sahip çıkması gerekiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı almak istediklerini söyledi.

SPOR 14.05.2022, 17:32
Rıza Çalımbay: Finale kadar geldik, artık herkesin finalde bu takıma sahip çıkması gerekiyor

Çalımbay, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları yarı final ikinci maçında tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek, karşılaşmada mükemmel bir taraftar desteği olduğunu dile getirdi.

Kendisi için taraftarın her zaman 12. adam değil, 1. adam olduğunu belirten Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor karşısında mağlup oldukları dakikalarda taraftarların desteğiyle güzel bir oyun sergilediklerini ve golü bu şekilde bulduklarını aktardı.

Sivasspor'un, kupada ilk kez finale kaldığına dikkati çeken Çalımbay, takımın finale nasıl geldiğini, neler yaptığını, ne sıkıntılar yaşadığını görüp bunların kıymetini iyi bilmek gerektiğini vurguladı.

Bu sezon çok sayıda maça çıktıkların ve müsabakalarda sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Şu anda her şeyimizi kupaya verdik. Finale kadar geldik, artık herkesin finalde bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkesin bu takıma fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

Takımının bu sezon gereken her şeyi yerine getirdiğini vurgulayan Çalımbay, "Takımımız, Sivas'a çok güzel günler yaşattı. Hiçbir zaman Sivas'ın tarihinde üst üste Avrupa'ya gittiği bir zaman da yok. O da bizim için bir talih. Aldığımız puanlar bizim için bir talih. Avrupa kupalarına gitmek hakikaten çok güzel bir şey, yani 3 sezondur güzel şeyler yaptık. Tek amacımız kupayı alıp bunu taçlandırmak, kupayı Sivas'ımıza vermek." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğini anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Takımı maça hazırlamak, iyi bir duruma getirmek, motive etmek için her şeyin yapılması gerekiyor. İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Bu da Sivas için hakikaten tarihi bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için de herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Yönetimin, taraftarların bizlerin de fedakarlık yapması gerekiyor."

Çalımbay, sezonu ilk açan takım olduklarını ve 2021-2022'nin son maçını da yine kendilerinin yapacağını söyledi.

"İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay"

Kupa finalindeki rakipleri Yukatel Kayserispor'u Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk edeceklerine dikkati çeken Çalımbay, "Kayseri ile oynayacağız ve 3-4 gün sonra da Kayseri ile kupada final oynayacağız. Kayseri ile Sivas arasında bir gerginlik var. Çok eskiden. O bitti artık. Kayseri bizim kardeş ilimiz. Buradan bazen uçaklar kalkmaz oraya gideriz, oradan yolculuğumuzu yaparız. Yani çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Kayserispor ile oynamalarının güzel bir durum olduğunu anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay. Bu kadar bütçeye sahip olan Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u diğer takımlar da dahil bizden ve Kayseri'den daha büyük bütçelere sahip takımlar var. Onlar yok ama bir Sivas, bir Kayseri var. O yüzden iki il de iki takım da bunun kıymetini bilip güzelce, centilmence mükemmel mücadele edip, maçı oynamamız gerekiyor. Öyle de oynayacağız. Tabii ki hak eden de maçı kazanacak. Bu bir gerçek. Ama biz çok istiyoruz çünkü Sivasspor'un Türkiye Kupası yok. Kayseri'nin bir kupası var. Onun için biz de başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu."

Lig mücadelesi

Ligde kalan 2 haftayı da iyi şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Kafamızı iyice yormamız, kalan iki haftayı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kasımpaşa maçında bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Galatasaray maçında oynayanların hemen hemen hepsini dinlendirdik. Sadece kupada cezalı olduğu için Mustafa Yatabare'yi oynattık. Bazı arkadaşlarımız kendi kendilerine yorum yapabilir ama bizim o maçta takımı korumamız gerekiyordu ve koruduk. Onda da haklı çıktık." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda karşılaşacakları Rizespor'la ilgili de açıklamada bulunan Çalımbay, bu maça tam kadro çıkma şanslarının olmadığını, kendisinin de bunu istemediğini aktardı.

Takımdaki diğer futbolculara şans verilmesi gerektiğine değinen Çalımbay, "Tek hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Çünkü ligin sonu geliyor. Oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık her şey olabilir. Onları güzel şekilde ayarlamak, dengelemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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