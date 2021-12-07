“Resmi Turizm Partneri” Sözleşmesi 3 yıl daha uzadı

Antalya Belek’te, 30 ülkeden katılan dünya 150-350 numaraları arasında başarılı erkek tenisçilerin katıldığı ATP Challenger Megasaray Hotels Open bitti MTA Open başladı.

Megasaray ev sahipliğinde düzenlenen “MTA OPEN” turnuvasının basın toplantısında, ATP Turnuvaları hakkında bilgiler verildi. Toplantının sonunda Megasaray, Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsorluk “Resmi Turizm Partneri” Sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Sözleşmeyi TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin basının önünde imzaladı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Milli Sporcumuz Marsel İlhan ve Turnuva Direktörü Barış Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Kemal Şahin; “Antalya artık teniste bir marka…”

“Millilerimizin de katıldığı, ATP Challenger gibi dünyaca önemli turnuvalarda ev sahibi olmak bizi spor adına gururlandırıyor. Turizm adına ise, Türkiye’yi Antalya’yı tenisle bilinen bir markaya dönüştürmek ten çok mutluyuz. Dünya’nın en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Antalya Belek’in adı artık tenisle de anılıyor.” dedi.

Ana sponsorluk süresini 3 yıl uzatmanın önemini belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti.

“Türkiye Tenis Federasyonu’nun ve Başkanı Cengiz Durmuş’un tenisi, Türkiye’nin dört bir köşesine yayma vizyonunu biz de paylaşıyoruz ve yüksek sinerji yaratarak beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu sayede dünyaca ünlü turnuvalarla ülkemizin tanıtılmasına, gençlerimizin gelişmesine ve Türk tenisinin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Tenis Federasyonu ile bu sene sona eren ana sponsorluğumuzu “Resmi Turizm Partneri” sözleşmemizi 3 yıl daha uzatıyoruz. Devam eden bu işbirliğimizle, yeni yılda da Türkiye’ye, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce takım, binlerce oyuncu gelecek. Turnuvalara katılan gençler haftalarca ülkemizde kalarak derecelerini arttıracaklar. Ve şampiyonlar ödüllerini alacaklar. Tabi ki Türkiye’den de içinde MTA oyuncularının da bulunduğu gençler bu turnuvalarda mücadele ederek gelişecekler. Ve bazıları da dünyanın en başarılı oyuncuları arasına girecek. Megasaray Tenis Akademi, dünyada en çok bilinen entegre bir akademiye dönüştü. Aynı tesiste konaklama, düzenli beslenme ve günün her saati antrenman yapma imkanına sahip oyuncular sadece başarılarına odaklanıyorlar. MTA da 40’a yakın yetenekli oyuncumuz sürekli gelişiyor. Dünyaca ünlü turnuvaları ayağına getiriyoruz ve puanlarını arttırıyorlar. Şuan 6 tanesi Türk Milli Takımızda.

Yoğun turnuvalara 50 kort yetmiyor..

Megasaray’da şu anda sadece ATP Challenger turnuvası oynanmıyor. 50 kortumuzla bölgenin yıldızı olan tesiste şu an ITF ve Bedensel Engelli Tenis Turnuvalarında da heyecan verici mücadeleler yaşanıyor. Sadece 2021 yılında 3500’ün üzerinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları ağırladık. Kort yetiştiremiyoruz. Akademi’de kort sayısını 55’e çıkaracağız. Şu an turizmde yaz sezonu kapanmış olmasına rağmen tesisimizde bu turnuvalardan toplamda 400’e yakın profesyonel sporcu konaklıyor. Ayrıca 300’e yakında yerli ve Avrupa’dan gelen misafirle birlikte toplamda 700 kişiyi ağırlıyoruz. Dolayısıyla Belek’te kışın bile hatırı sayılır bir doluluk yakalıyoruz.

Erciyes Dağ otellerimizde yapacağımız 6 kortla turnuvalar yaz aylarında da devam edecek…

Tenis, bisiklet, futbol, kano gibi sporları kışın Antalya Megasaray’da, yazın Erciyes dağ otellerimizde yapacağız.

Turizm ile Sporu entegre ettik verimi arttırdık..

Biz sporla turizmi entegre ederek sektöre yeni bir model sunuyoruz. Böylece otellerimizi yılın tamamında çalıştırıp daha çok istihdam yaratarak, topyekün verimli hale getiriyoruz. Ayrıca ülkemize yüksek döviz getirecek misafirleri kazanıyoruz. Ve de otellerimizin bulunduğu bölgelere elit turistleri çekerek ülkemizin tanıtımına da çok büyük katkı sağlamış oluyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: “Megasaray ile tüm paydaşlarımızın kazandığı bir model oluşturduk”

“Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedeflerimiz, inandığımız hikayelerimiz var. Yaratmış olduğumuz hikayenin asıl amacı Türkiye’nin her yerinde tenisin oynanabileceği, herkes tarafından her zaman oynanabileceği. Şu an sadece dört kişiyi görüyorsunuz ama bu organizasyonların arkasından çok büyük bir ekip var. Türkiye bir tenis ülkesi oldu. Türkiye’nin her yerinde tenis oynanırken en üst düzeyde turnuvaların ülkemizde yapılabilir olduğunu, sporcularımızın burada oynayıp başarılı olabildiklerini de görmemiz gerekiyor. Daha işin çok başındayız. Başarı hikayemizin esas hedefinde dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek var. Biz WTA, ATP ve ITF düzeyinde turnuvalar düzenlerken tenisin en iyi düzeyde yapılabilmesi ve sporcularımızın başarılı olabilmesi için tüm paydaşlarımızın kazandığı için bir model oluşturmak istedik. Hem iş dünyasının, hem sosyal sorumluluğun hem sportif başarının esas olduğu bir model bu. 7 ay aralıksız ITF turnuvası düzenliyoruz biz bunu 12 aya çıkarıp 12 ay boyunca kendi sporcularımızın kendi evlerinde turnuva oynayabilmesine imkan sunmak istiyoruz. Sporcularımızın ulaşım ve konaklama zorlukları yaşadığı şu süreçte turizm sponsorluğu ile de sporcularımızın burada kalmasını ve turnuva oynamasını sağlıyoruz. Megasaray Tenis Akademisi aynı zamanda bu turnuvalarda yarışabilecek sporcular yetiştirerek de ülkemiz sporuna katkı sunuyor. Biz bu birlikteliğin ülkemiz adına çok değerli olduğuna inanıyoruz. Gelen her sporcunun ülkelerine döndüklerinde bir turizm elçisi olarak gitmelerini sağlıyoruz. Sporcuların da dünyada birçok bu seviyede turnuva varken Türkiye’yi tercih etmesi bu anlayışın başarısıdır. Şahinler Holding YK Başkanı Kemal Şahin’e, Megasaray Tenis Akademisi’ne ve bu turnuvaların gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.

Turnuva Direktörü Barış Şahin ise;

“Megasaray Tenis Akademi ( MTA) bu yıl çoğunluğu uluslararası profesyonel turnuvalar olan,

100 üzerinde turnuva düzenledi. Şimdi de dünyaca önemli tenis turnuvalarından biri olan, ATP turnuvalarına 4.kez ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvaya 30 Ülkeden 160 oyuncu katılım sağladı. ATP Challenger “ MTA Open “ turnuvasında Türk oyuncularımızda mücadele etmekle beraber 1 numaralı seri başı Cem İlkel’dir. Geçen hafta tekler kategorisinde Portekizli tenisçi Nuno Borges şampiyon oldu. Umuyoruz ki bu haftanın kazananı bir Türk olur. Ben bu vesileyle başta milli oyuncularımıza ve turnuvalarda mücadele eden tüm oyunculara başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Milli Tenisçi Marsel İlhan: “Rüzgar bizim yanımızda…”

“Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a ve Megasaray Hotels sahibi Kemal Şahin’e çok teşekkür ederim. Bu sezonun son turnuvası, bu turnuvada toplam 5 oyuncumuz mücadele etti. Arkadaşımız Cem İlkel seri başı. İnşallah içimizden bir şampiyon çıkar. Rüzgar bizim yanımızda.”