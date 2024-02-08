  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Red Bull Petranboard Heyecanı Başlıyor

Red Bull Petranboard Heyecanı Başlıyor

Yayınlanma:
Red Bull Petranboard Heyecanı Başlıyor
Düzenlediği global ve lokal organizasyonlarla spor dünyasında fark yaratan Red Bull kış etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda ilk kez düzenlenecek Red Bull Petranboard, 25 Şubat Pazar günü katılımcılara benzersiz bir deneyim sunacak.

Karadeniz’in zorlu doğa koşullarına karşı yöre halkının kıvrak zekasıyla ortaya çıkan ‘Petranboard’, snowboardun atası olarak bilinen ve yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir ulaşım aracıdır. 2008 yılından bu yana İkizdere Kaymakamlığı, Meşeköy Köyü Muhtarlığı ve Petran Derneği iş birliği ile düzenlenen şenlikler, bu yıl Red Bull Petranboard ismiyle 25 Şubat Pazar günü Meşeköy (Petran) Köyü’nde gerçekleşecek etkinlikle farklı bir boyut kazanacak.

1600’lü yıllardan bu yana Meşeköy (Petran) halkının kış aylarında köyden diğer yerleşim birimlerine ulaşmak için kullandıkları, çam ağacından elde edilen tahtaları birleştirerek 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğundaki tahta araçlar, aynı zamanda bölge halkının eğlence yöntemlerinden biri. 2008 yılından beri düzenlenen Petranboard Şenlikleri, 2024 yılı itibarıyla “Red Bull Petranboard” olarak yeniden şekillenerek benzersiz bir kış deneyimi ve eğlence dolu bir etkinliğe dönüşüyor.

Red Bull Petranboard’da katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcusu’ olmak için mücadele edecek. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulacak yarışma pistini en önde bitirmek için yarışacak Petranboardcular, aynı zamanda parkur üzerindeki zorlu engelleri aşmak için de mücadele ederek eğlenceli ve kıyasıya bir mücadeleye girecekler.

Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Red Bull Petranboard bu yıl bölge halkının yanı sıra profesyonel kayakçıların da katılımıyla 25 Şubat Pazar günü saat 11.00’da Rize İkizdere’nin Meşeköy (Petran) Köyü’nde gerçekleşecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
İBB Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi
İBB Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi
Türk Futbolunun Çehresini Değiştirecek Yenilikler: VAR Kayıtlarından Yabancı Gözlemcilere
Türk Futbolunun Çehresini Değiştirecek Yenilikler: VAR Kayıtlarından Yabancı Gözlemcilere
Yılın Takımı EA SPORTS FC Mobile İçin Yayınlandı!
Yılın Takımı EA SPORTS FC Mobile İçin Yayınlandı!
2024 Dakar Rallisi’nde Şampiyon Red Bull Sporcusu Carlos Sainz
2024 Dakar Rallisi’nde Şampiyon Red Bull Sporcusu Carlos Sainz
Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor
Dakar Rallisi’nde Son İki Güne Carlos Sainz Zirvede Giriyor
Yünsa, Galatasaray Spor Kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı
Yünsa, Galatasaray Spor Kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı
Dakar Rallisi’nin Dokuzuncu Etabında Zaferin Sahibi Sebastian Loeb Oldu
Dakar Rallisi’nin Dokuzuncu Etabında Zaferin Sahibi Sebastian Loeb Oldu
Arda Güler'in İspanya'da Yıldızı Parlıyor
Arda Güler'in İspanya'da Yıldızı Parlıyor