Real Madrid'li 3 oyuncu çocuk pornosundan gözaltına alındı
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Reuters, İspanyol polisinin ismi belirtilmeyen 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Reuters, İspanyol polisinin ismi belirtilmeyen 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.
Kaynak:
Spor