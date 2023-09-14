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Real Madrid'li 3 oyuncu çocuk pornosundan gözaltına alındı

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Real Madrid'li 3 oyuncu çocuk pornosundan gözaltına alındı
Reuters, İspanyol polisinin ismi belirtilmeyen 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters, İspanyol polisinin ismi belirtilmeyen 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

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