Real Madrid'li 3 oyuncu çocuk pornosundan gözaltına alındı

Reuters, İspanyol polisinin ismi belirtilmeyen 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.