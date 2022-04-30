Real Madrid, La Liga'da 35. şampiyonluğuna ulaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

La Liga'nın 34. haftasında sahasında Espanyol'u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Eflatun beyazlıların gollerini Rodrygo (Dk. 33 ve Dk. 43), Marco Asensio (Dk. 55) ve Karim Benzema (Dk. 81) attı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester City takımına karşı oynayacağı rövanş maçını düşünerek, Karim Benzema, Vinicius, Kroos gibi bazı futbolcuları yedek başlatan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarının ortalarında bu futbolcularını sahaya sürdü.

La Liga'da 26 golle gol krallığında ilk sırada bulunan Fransız futbolcu Benzema, Real Madrid formasıyla 601 maçına çıktı. Bu sezon tüm kupalarda oynadığı 42 maçta toplam gol sayısını 42'ye çıkan Benzema, eflatun-beyazlı formayı en çok giyen futbolcular arasında 6. sırada olan Fernando Hierro'yu yakaladı.

Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, mevcut durumda en yakın rakipleri 64 puanlı Sevilla'nın 17 puan, bir maçı eksiği olan ve 63 puanı bulunan Barcelona'nın ise 18 puan önünde yer alıyor.

Ancelotti bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla ikinci kupasını müzesine götürdü.

La Liga'nın en fazla gol atan takımı olan Real Madrid (72), kalesinde 29 gol gördü.