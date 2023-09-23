Real Madrid Derbi Hazırlıklarını Tamamlıyor: Arda Güler Antrenmanda Var Kadroda Yok

Madrid merkezli spor tesisi olan Valdebebas'ta, Real Madrid derbi öncesi son antrenmanını yaptı. Bu antrenmanın en dikkat çekici kısmı ise, yaklaşık iki aylık sakatlık sürecini atlatan Arda Güler'in tekrar takımla birlikte sahada olmasıydı.

Ancelotti'nin Basın Toplantısı: Vinicius ve Diğer Sakat Futbolcular

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanın ardından bir basın toplantısı düzenledi. Ancelotti, sakatlık sorunları yaşayan futbolcular hakkında sorulan sorulara, "Vinicius zaten bir süredir takımla beraber çalışıyor ve formda olduğunu gösteriyor. O, maç kadrosunda yer alacak. Derbide ne tür bir görevi olacağına ise henüz karar vermedik. Carvajal bu maçta kadroda olmayacak, fakat diğer futbolcular iyi durumdalar; Mendy ve Ceballos tamamen iyileşti," şeklinde yanıt verdi.

Jude Bellingham'ın Durumu: Atletico Madrid Maçında Forma Giyecek

Teknik direktör Ancelotti, mide ağrısı sebebiyle son antrenmana katılamayan Jude Bellingham’ın sağlığına kavuştuğunu ve Atletico Madrid karşılaşmasında sahada olacağını ifade etti.

Orta Saha Rekabeti: Kross, Modric, Valverde ve Tchouameni

Real Madrid'in orta sahasında yaşanan rekabetle ilgili bir soruya Ancelotti, "Kross ve Modric dışında, Valverde veya Tchouameni'yi de yedek bırakmak hiç kolay değil. Orta sahadaki rekabet oldukça yoğun. Bir futbolcuyu değiştirdiğimde, çıkanın üzgün, yerine girenin ise mutlu olduğunu gözlemliyorum. Üzüntülerini anlıyorum, çünkü değiştirildiklerini 'iyi oynamadıkları için' olduğunu düşünüyorlar. Ancak aslında yedek kulübesinde çeşitli seçeneklerim var ve taze enerji katmak için bu değişiklikleri yapıyorum," dedi.

Arda Güler Ekim Ayında Maça Dönebilir

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Arda Güler'in yaklaşan milli maç arasında (12-15 Ekim) Real Madrid'in maç kadrosuna dahil edileceği iddia ediliyor.