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Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı

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Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı
İspanya basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı. Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

İspanya basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı. Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.

Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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