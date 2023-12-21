Ralli Şampiyonları Şile'de Belirlenecek

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Otokoç, Koç Finans, Sardunya, T.T.O.K. ve Şile Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek organizasyonda 45 ekip ve 90 sporcu iki gün boyunca en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edecek.

116,38 kilometresi özel etap toplam 386 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak olan ralli, 22 Aralık Cuma akşamı saat 18.15’den itibaren Şile Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak. Rallinin ilk günü, 23 Aralık Cumartesi Esenceli (Remed Assistance), Göçbeyli (Otokoç) ve Üvezli (Turing) etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak. 24 Aralık Pazar günü ise Bozgoca (Şile Belediyesi) ve Göksu (Koç Finans) etaplarını iki kere geçecek olan ekipler, saat 17.00’den itibaren Şile Belediyesi sahil otoparkındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.