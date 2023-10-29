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PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i yendi

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PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i yendi
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 3-2 mağlup etti. Ligin 10. hafta mücadelesinde, liderlik mücadelesi veren PSG, Francis-Le Ble Stadı'nda Brest'e konuk oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 3-2 mağlup etti. Ligin 10. hafta mücadelesinde, liderlik mücadelesi veren PSG, Francis-Le Ble Stadı'nda Brest'e konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan PSG, 16. dakikada Warren Zaire-Emery, 28. dakikada Kylin Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Brestli Steve Mounie, 43. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarı, PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Jeremy Le Douaron'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Penaltı kazanan PSG'de 89. dakikada topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunu kaleci kurtarmasına rağmen dönen topu ağlara yollayan Fransız futbolcu, takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brest ise 15 puanla 6. sırada kaldı.

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