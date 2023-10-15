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Polonyalı tenisçi Hurkacz, Şanghay Masters'ta şampiyon oldu

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Polonyalı tenisçi Hurkacz, Şanghay Masters'ta şampiyon oldu
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Şanghay Masters'ın finalinde Hubert Hurkacz, Andrey Rublev'i yenerek şampiyon oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Şanghay Masters'ın finalinde Hubert Hurkacz, Andrey Rublev'i yenerek şampiyon oldu.

Tek erkeklerde dünya 17 numarası 26 yaşındaki Polonyalı tenisçi, dünya 7 numarası Rublev'i 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek Şanghay Masters'ta zafere ulaştı.

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