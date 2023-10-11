Pirelli 2027 Yılına Kadar F1'in Lastik Partneri Olmaya Devam Edecek

Haziran ayında teknik dosyanın FIA’dan alınmasıyla başlayan süreçte varılan anlaşma, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı. Pirelli böylece FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 şampiyonalarının da tek lastik tedarikçisi oldu.

Yeni sözleşmenin (olası uzatma da dahil olmak üzere) sonuna ulaşıldığında Pirelli, en son 2011 yılında yeniden başladığı süreçte 18 yıldır art arda Formula 1’in tedarikçiliğini üstlenmiş olacak. Pirelli bu dönem boyunca motor sporlarının zirvesinin tüm zorlu teknik beklentilerinin önünde kalmayı başardı. Pirelli, 2011’de 13 inç ebatlı aşınma oranı yüksek lastiklerle başlayıp 2014’te güçlü hibrit lastiklere, 2017’den itibaren daha geniş lastiklere ve 2022’den sonra da mevcut 18 inç ebatlı lastiklere uzanan süreçte her türlü zemin ve hava koşulunda güvenilir ürünlerle takımları, FIA ve Formula 1’i zamanında esneklikle destekledi.

Pirelli’nin 110 yıldan uzun zamandır dünya çapında 350’den fazla şampiyonadaki varlığıyla parçası olduğu tüm motor sporları gibi Formula 1’e olan bağlılığı da yeni süreçler ve yapay zeka dahil en ileri teknolojilerle inovasyon ve denemeler yapmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Pirelli bu çalışmalarının tümünde teknolojiyi yol lastiklerine aktarmayı amaçlıyor.

Pirelli, Formula 1’in lastik tedarikçisi olmanın yanı sıra pistte ve pist dışındaki girişimleri sayesinde sporun dünya çapında tanıtılmasında global bir partner olarak hareket ediyor. Bu girişimler arasında özellikle Formula 2 ve Formula 3 olmak üzere tüm farklı feeder serileri için gelecek nesil genç pilotların yetiştirilmesini amaçlayan projeler de yer alıyor.

Pirelli ayrıca 2030 itibarıyla Net Sıfır Karbon olma taahhüdünde bulunan Formula 1’in belirlediği çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor. Araştırma ve geliştirme alanında öncü olan şirket, bir Formula 1 lastiğinin tüm yaşam döngüsü boyunca CO 2 emisyonlarını azaltmak için halen yürütülen çalışmaları bütünlemek için FIA ve Formula 1 ile birlikte hem sportif hem teknik düzeyde inovasyonlar geliştiriyor.

Pirelli’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının bir başka göstergesi olarak 2024 yılından itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası için kullanılacak tüm lastikler FSC®* (Forest Stewardship Council® - Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı olacak. Ormanlardan sağlanan malzemelerin tedarik zinciri boyunca tam izlenebilirliğini sağlayan FSC orman yönetim sertifikası, aynı zamanda lastiklerin orman bazlı bileşenlerinin yetiştirildiği plantasyonların biyolojik çeşitliliği koruyacak ve ekonomik sürdürülebilirliği geliştirirken yerel toplulukların ve işçilerin yaşamlarına fayda sağlayacak şekilde yönetildiğini teyit ediyor.

Marco Tronchetti Provera - Pirelli Başkan Yardımcısı:

“Formula 1 ve diğer ilgili şampiyonalardaki varlığımızın süresini uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Formula 1, 1950’de doğduğunda orada olan Pirelli yenilenen sözleşmemizle modern Formula 1 döneminin yaklaşık yirmi yılı boyunca yine orada, şampiyonanın başrollerinden birinde olacak. Bu spor dalı, Liberty Media’nın kazandırdığı güç ve FIA’nın desteği sayesinde hem izleyici kitlesi hem de global genişleme açısından olağanüstü bir büyüme dönemi yaşıyor ve daha genç nesiller arasındaki takipçilerini artırıyor. İnovasyon ve teknoloji Pirelli’nin DNA’sının temel bir parçasını oluşturuyor. Formula 1 de sadece yeni teknik çözümleri denemek ve test etmek için değil aynı zamanda lastik üretiminde yeni araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerini hızlandırmak açısından da en iyi açık hava laboratuvarını sunuyor. Tüm Pirelli ekibine işlerine tutkuyla bağlı olarak çalıştıkları ve en kaliteli ürünleri ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyorum. Aynı tutku ve kalite Formula 1 ile iş birliğimiz devam ettikçe sürecek. Sürdürülebilirlik taahhüdümüz de aynı derecede güçlü ve gelecek sezondan itibaren F1 lastiklerimizde sunulacak FSC sertifikası da bu kararlılığımızı kanıtlıyor. En azından 2027 yılına kadar motor sporlarının zirvesinde öncü bir rol almak, şirketimize bir başka önemli değer boyutu daha katıyor.”

Mohammed Ben Sulayem - FIA Başkanı:

“Uzun yıllardır motor sporlarının en üst düzeyinde faaliyet gösteren Pirelli’nin dünya sahnesinde inovasyon ve mükemmellik sunmaya devam edeceğinden eminim. Formula 1, lastik tedarikçileri için benzersiz zorlukları temsil ediyor. Pirelli de bu inanılmaz araçların ekstrem taleplerine yanıt verebilen lastikler üretme konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Pirelli’ye hem Formula 1 hem diğer pek çok şampiyona ve kategoride motor sporlarını sürekli desteklediği için teşekkür ediyorum. Gerek performans gerek sürdürülebilirlik açısından daha ileri adımlar atmak için çalışmalar önümüzdeki yıllarda devam edecek. Pirelli de her iki hedef için güçlü taahhütlerde bulundu.”

Stefano Domenicali - Formula 1 Başkanı ve CEO:

“Pirelli, 2011 yılında spora geri döndüğünden bu yana Formula 1’i yeni nesil teknoloji ve teknik düzenlemelerle destekleyen ve hayranlarımıza harika yarışlar yaşatmak için lastikler sunan çok değerli bir partner oldu. Şirketin kalite ve inovasyon taahhüdü ve sporumuz hakkındaki derin bilgi birikimi, 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerimize yaklaşırken önümüzdeki yıllarda hayati önem taşıyacak. Pirelli’nin FSC sertifikasıyla da kanıtlanan sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları, paylaştığımız Net Sıfır 2030 hedefine doğru iş birliği içinde ilerlemeye devam etmemizi sağlayacak.”