  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. PFDK'den 4 takıma para cezası verdi

PFDK'den 4 takıma para cezası verdi

Yayınlanma:
PFDK'den 4 takıma para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye 140 bin, Pendikspor'a 200 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 bin ve Yılport Samsunspor'a 225 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca bazı Pendikspor ve Beşiktaş taraftarlarının iç sahada, Fenerbahçe ve Samsunspor seyircilerinin ise deplasmanda müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararlaştırıldı.

PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne 18 bin, Tuzlaspor'a 15 bin 750, Kocaelispor'a 108 bin lira para cezası verdi.

Ankara Keçiörengücü oyuncuları Arda Hilmi Şengül ile Haşim Arda Sarman, birer maç men ve 19 bin 500'er lira, Tuzlaspor futbolcusu Abdoulaye Yahaya ise 2 maç men ve 13 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ise akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmamasından dolayı 29 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı
Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı
Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim
Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim
Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!
Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!
Kübra Dağlı’dan Çifte Madalya
Kübra Dağlı’dan Çifte Madalya
Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor
Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor
Pirelli 2027 Yılına Kadar F1'in Lastik Partneri Olmaya Devam Edecek
Pirelli 2027 Yılına Kadar F1'in Lastik Partneri Olmaya Devam Edecek
Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
EURO 2032'yi alan Türkiye tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak
EURO 2032'yi alan Türkiye tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak