Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı İzmir Kemalpaşa’da gerçekleştirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'nda gerçekleşen yarış, Pazar günü sabahın erken saatlerinde başladı ve 5 özel etapta mücadele edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan değişiklikle Remed Assistance 3. ve 6. etap olarak gerçekleştirildi.

17,6 km uzunluğundaki Remed Assistance özel etabının birinciliği, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener'e aitti. İkinci sırayı GP Garage My Team takımından Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer, üçüncü sırayı ise GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memiş Yazıcı elde etti.

Dereceye giren pilotların özel ödüllerini Remed Assistance Yol ve Konut Asistans Genel Müdür Yardımcısı Kemal Baykan takdim etti. Ege Rallisi'ni değerlendiren Baykan: “Ege Rallisi, zorlu hava koşullarına rağmen son derece heyecanlı ve keyifli geçti. Yarışçıların kararlılığı ve coşkusu, olumsuz hava şartlarını aşarak etkinliğe renk kattı. Ege'nin doğa harikası topraklarında yarışın atmosferini hissetmek ve Remed Assistance olarak destek sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk.

Yarışın her anında, profesyonel çekici ve ambulans ekiplerimizle sporcuların yanında yer aldık. Ayrıca, organizasyon sırasında Türkiye'nin ilk solar aracını üreten Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları Ekibi'nin S-10'a verdiğimiz destekle de, gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyduk. Hızlı ve güvenli anlayışımızla Türk sporunu ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Bu harika organizasyona katkı sağlayan TOSFED yetkililerine, Ege Otomobil Spor Kulübü'ne ve tüm sponsorlara teşekkür ederim." dedi.

Milli gurur S-10 startta yerini aldı

Solaris ekibi, 32. Ege Rallisi’nin seremonik startında S-10 adlı aracıyla yer aldı. S-10, ekibin kendi imkanları ve değerli destekçilerinin katkılarıyla üretilen 12 araçlık özel serinin eşsiz bir örneğini temsil ediyor. Araç, sınıfında öne çıkan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

S-10, 2019 yılında %95 yerlilik oranına sahip olarak Avustralya'da düzenlenen Bridgestone World Solar Challenge'da önemli başarılar elde etti. Sadece güneş panellerinden elde ettiği enerji ile 2.500 kilometrelik bir mesafeyi başarıyla tamamlayarak, bu alandaki en prestijli etkinliklerden birinde adını duyurdu.

Bu başarılar, Solaris ekibinin teknolojik yeteneklerini ve sürdürülebilir enerjiye olan katkılarını vurguluyor. S-10'un bu etkileyici performansı, ekibin ve destekçilerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği başarılı bir projenin bir yansıması olarak öne çıkıyor.