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Petrol Ofisi, engel tanımayan Türk sporcularının yanında

Türk sporuna verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Petrol Ofisi, tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, halterden paratriatlona 20 bedensel engelli spor dalında faaliyet gösteren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile (TBESF) sponsorluk anlaşmasına vardı.

SPOR 06.12.2022, 17:35
Petrol Ofisi, engel tanımayan Türk sporcularının yanında

“Bugünden Yarına Hazır” vizyonuyla Türkiye'nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonuyla hareket eden Petrol Ofisi, engel tanımayan milli sporcularımızla yeni bir yola çıkıyor.  Bu yıl, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı’na sponsorluk desteği sunan Petrol Ofisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasıyla engelli sporculara olan desteğini büyütüyor. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın yanı sıra TBESF’ye bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu üstlenecek. Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’in katılımıyla 6 Aralık’ta gerçekleştirilen basın toplantısında iş birliğinin ayrıntıları paylaşıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve her alanda gelişimlerini desteklemek, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum anlayışının temel gereksinimi. Petrol Ofisi olarak “Bugünden Yarına Hazır” vizyonumuzla engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda ve sportif kariyerlerindeki gelişimi açısından onlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda bizlere hem gurur hem de ilham aşılayan Ampute Milli Futbol Takımımız ile Dünya Kupası öncesinde bir sponsorluk anlaşması imzalamıştık. Onlar da ekim ayında İstanbul’da bize dünya şampiyonluğu gururunu yaşattı. Farklı branşlardan milli sporcularımız da son yıllarda paralimpik oyunlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kendilerinden söz ettiren, değerli başarılara imza attılar. Biz de bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’yla (TBESF) olan yol arkadaşlığımıza, federasyona bağlı 20 branşı da dahil ederek devam ediyoruz. Ülkemizin değerlerini destekleyen ve bizlerle buluşturan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na teşekkür ediyor; bu ailenin parçası olmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen ise görüşlerini şöyle ifade etti: “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun kurulması ile birlikte bedensel engelli bireylerimizin spora erişiminde yeni bir sayfa açıldı. Bugün geldiğimiz noktada sadece engelli bireylere hizmet eden, onların ilgisini çeken ya da çekmeye çalışan bir kurumdan öte tüm sporseverlerin tanıdığı, bünyesinde 20 branşı barındıran, dünya başarılarıyla spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken büyük bir camiaya, başarılı bir spor organizasyonuna dönüştük. Bu dönüşümün en büyük mimarı, canla başla çalışan, potansiyelleri yüksek olmakla birlikte, her seferinde bizleri şaşırtarak çıtayı bir adım öteye taşıyan sporcularımız. Her birinin azim, fedakârlık ve başarı dolu hikâyeleri var. Ben ailemizden bahsederken cesaret, tutku, emek, asalet, özveri ve umut kelimelerini kullanıyorum. Tüm sporcularımız bugün milyonlarca gencimizin daha fazlasını hayal edebilmelerine olanak sağlıyor. Bu yüzden TBESF - Petrol Ofisi iş birliği çok önemli. Petrol Ofisi’ni Federasyonumuza olan desteğini artırdığı için, “Ben de varım!” diyerek örnek olduğu için tebrik ediyorum. İş birliğimizin her iki kurum için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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