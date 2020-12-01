PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan ortaklığını uzattı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, futbolun seçkin etkinliği UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan ortaklığını 2021/22 ve 2023/24 sezonlarını da kapsayacak şekilde uzattığını duyurdu. Bu işbirliği, PepsiCo’nun "UEFA Kadınlar Futbolu ile yapılan çok yıllık prömiyer iş birliğinin" 2025 yılına kadar devam etmesini de kapsıyor. Böylece PepsiCo’nun futbolun prestijli liglerinde gösterdiği varlığı genişliyor ve güçleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi için Pepsi®, Pepsi MAX, Ruffles® ve Gatorade™ markalarının yanına SodaStream© de eklenmiş oldu. Etkinlikler; Doritos®, Ruffles®, Lipton® ve 7UP® ile de desteklenecek.

PepsiCo Global CCO’su Ram Krishnan, konuyla ilgili şunları söyledi: “2015'te sponsorluk anlaşması başladığından beri, PepsiCo ve UEFA ortaklığı her yıl güçleniyor ve daha heyecanlı hale geliyor. Bugün 100'den fazla pazarımızın ikonik paket sunumları, satış noktası aktivasyonları, markalarımızı destekleyen en iyi futbolcular ile işbirlikleri ve ilgi çekici pazarlama kampanyalarını da kapsayan programlarla her sezona hevesle katıldığı en büyük küresel platforma ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl SodaStream'in iş birliğine dahil edilmesi, içecek sunmanın ötesine geçen ve tüketicilerin bireysel tercihlerine yanıt veren bir seçenek portföyü oluşturma çabamızı hayata geçirme fırsatı sunuyor. Dünyanın en sevilen sporu ile sevilen yiyecek ve içecek portföyümüz aracılığıyla tüketicilerimizle müşterilerimizi bir araya getirmenin ve bu güçlü ortaklığı sürdürmenin heyecanını yaşıyoruz.”

Ortaklık, eşitlik ve çevresel etkiler konularını iyileştirmeye odaklanmayı, giderek daha sürdürülebilir etkinlikler düzenlemek için iş birliği yapmayı, plastik atıkları azaltmayı ve geri dönüşümü temel bir öncelik haline getirme maddelerini de içeriyor. Bunlara ek olarak, Ürdün'deki mülteciler için futbol tesisleri sunan etkili bir programın hayata geçirilmesinin ardından PepsiCo ve UEFA Çocuklar için Vakfı, toplumun ihtiyaç duyan kesimleri için futbolun birleştirici gücünden yararlanan programlar yürütmek üzere iş birliği yapmaya devam edecek.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “2015'ten bu yana UEFA'nın Şampiyonlar Ligi portföyünün ayrılmaz bir parçası haline gelen PepsiCo’yu yeni bir üç yıllık döngüde aramızda tekrar görmekten mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi ve ilham verici bir ortak olan PepsiCo ile birlikte çalışarak bu enerji ve deneyimden faydalanmak istiyoruz. Böylece önümüzdeki yıllarda dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına fayda sağlayacak geniş bir etkinlik yelpazesi geliştireceğiz.”

PepsiCo ve UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nin Pepsi tarafından sunulmaya devam edileceğinin sözünü verdi. 2016'daki açılıştan bu yana Pepsi, her finalde eşi benzeri görülmemiş bir etkinlik hayata geçirdi ve yılın en büyük spor etkinliklerinden biri olan finallerde unutulmaz canlı müzik performanslarına imza attı.