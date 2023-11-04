  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Pendikspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

Pendikspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

Yayınlanma:
Pendikspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktör Ivo Vieira, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktör Ivo Vieira, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün sahada iyi olan takım Pendikspor'du. Oyuncularım bunun için çok saba sarf ettiler. Bugün galibiyeti hak ettik. Kaliteli oyuncularımız var, kapasitemizi göstermek istiyoruz ve bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Takım olarak ligde kalmak adına çalıştıklarını vurgulayan Vieira, "İyi bir takımımız var. Ligde birbirinden zor maçlar var. Dikkatli analizler yapıp, iyi çalışacağız. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları almak istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Vincenzo Montella: Bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek
Vincenzo Montella: Bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın
Acun Ilıcalı’nın Yeni Hedefi: Yunan Futbol Sahnesi
Acun Ilıcalı’nın Yeni Hedefi: Yunan Futbol Sahnesi
Arda Güler yarınki maç kadrosuna girdi
Arda Güler yarınki maç kadrosuna girdi
Galatasaray Suskun Yıldızının Attığı Gollerle Zirve Takibini Sürdürdü
Galatasaray Suskun Yıldızının Attığı Gollerle Zirve Takibini Sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak
Trendyol 1. Lig'in 11. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak
Cumhuriyet'e yelken açtılar
Cumhuriyet'e yelken açtılar
Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak