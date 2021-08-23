Paralimpik masa tenisçiler Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli masa tenisçilerden Neslihan Kavas, Nesim Turan, Nergis Altıntaş ve Kübra Korkut, açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Neslihan Kavas, çok uzun süredir bu oyunlara hazırlandıklarını, her sene büyük bir turnuvaya katıldıklarını belirterek, "Her sene ayrı bir motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olimpiyatlar olacak mı olmayacak mı, ertelenen süreçte bir tereddüt vardı. Onları hem psikolojik hem de fiziksel olarak atlatmaya çalıştık. Şimdi Tokyo'dayız, günler kaldı. Bugün ana salondaki son antrenmanımızdı." diye konuştu.

Neslihan Kavas, "25 Ağustos'ta sabah 09.00'da ilk maçımız başlayacak. O yüzden heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi paralimpik oyunlarında 5. kez temsil edecek olan ay-yıldızlı sporcu, "Beşinci paralimpik oyunlarım, tabii biraz yaş da ilerliyor. Fiziksel anlamda desteklerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimi 2004'ten bu yana diğer arkadaşlara da aktardığımı düşünüyorum. 2004'te ve 2008'de bir sporcu ile yer aldığımız masa tenisi branşında 2012 ve 2016'da 6, şu anda da 9 sporcuyla buradayız. Takım olarak yükselen bir ivmemiz var, inşallah lokomotif branş anlamında bunu devam ettiririz. O anlamda sorumluluğumuz büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının desteğinin arkalarında olduğu ve onlara nasıl bir mesaj vermek istediğine dair de Neslihan Kavas, "Herkes heyecanla bekliyor, olimpiyatlardan sonra şimdi sıra paralimpik oyunlarında. Bizi izlemeye devam etsinler. Desteklerini, dualarını esirgemesinler. İnşallah biz de güzel sonuçlarla döneriz." şeklinde görüş belirtti.