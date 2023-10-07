Paralimpik Eskrimci Hakan Akkaya'dan Mutlu Haber

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hakan Akkaya, Terni'deki organizasyonun bronz madalya mücadelesinde Fransız Luca Parisi Platania ile karşılaştı. İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, epe A kategorisinde bronz madalya elde etti.

Rakibini 13-12 mağlup eden milli eskrimci, böylece epe A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde ise 17. sırada yer aldı.

Milli sporculardan Elke Lale van Achterberg flöre A kategorisini 15, epe A kategorisini ise 22. sırada tamamladı. Şenay Güner de flöre A'da 32'nci, kılıç A kategorisinde 38. oldu.