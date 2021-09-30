Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonu Derin Toparlak'ın tarihi başarısı

Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olarak paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye'ye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Derin Toparlak, "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Derin Toparlak'ın yanı sıra antrenörü Canberk Babaoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu katıldı.

Zorlu süreçler geçirdiklerini söyleyen Derin Toparlak, "Madalya aldıktan sonra tüm gücümü harcadığım için çok yorgundum ama kürsüde İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu. Bu süreçte benimle bir sürü insan vardı. Federasyonumuz, sponsorumuz tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. En büyük destek ailemden geldi. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışları değerlendiren Derin, "Kolombiya daha önce gitmediğim bir yer, zorlu olacağını biliyorduk. Şartların zorlu olduğunu biliyorduk. Oraya giderken hedefim büyüktü. 5 bin metre benim iyi oluğum bir mesafe. Hava şartları da iyi değildi ama yarıştım ve geriden gelmeme rağmen birinci oldum. Çok sevindim. Bundan sonraki hedefim bulunduğum pozisyonu korumak ve arkamdan gelen gençlere örnek olmak." ifadelerini kullandı.

Canberk Babaoğlu: "Birlik olduğumuzda, aynı şeye inandığımızda, birbirimizi desteklediğimizde her şey mümkün"

Derin'in elde ettiği şampiyonluğun genç sporculara örnek olacağını aktaran antrenör Canberk Babaoğlu ise şunları kaydetti:

"Zor bir süreçti. Sabırla beklemek zorundasınız ve doğru şekilde çalışmak zorundasınız. En son yarışa 2 kişi gittik. 2019'da paletli yüzmenin büyüklerde ilk madalyasını aldı Derin. Bu sadece bir antrenör ve sporcuyla yapılacak bir şey değil. Ailenin, federasyonun, iş insanlarının desteğiyle olan bir şey. Bu desteği almak madalyadan daha büyük kazanç. Madalyanın yanında insanların saygısını da kazandığımızı düşünüyoruz. Bu başarıdan sonra birçok genç sporcu, hayallerine daha büyük bakabilirler. Dünya şampiyonu olmak bir hayal değil. Birlik olduğumuzda, aynı şeye inandığımızda, birbirimizi desteklediğimizde her şey mümkün. İnandık, savaştık, uğraştık ve vazgeçmedik. Güzel bir sonuç aldık, ülkemize hayırlı olsun. Su sporlarında bu başarıyı ileri götürebiliriz. Umarım birçok genç kardeşim bu başarıları daha ileri götürecek."

Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu da 2014-2015 yılından itibaren paletli yüzmede hız kazandıklarını söyleyerek, Derin'in, antrenörü Canberk ile günde yaklaşık 18 kilometrelik mesafeyi yüzdüğünü anlattı.