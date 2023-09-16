Özbek: Rekor Sponsorluklar ve Yeni Projelerle Camianın Geleceğini Şekilleniyor

Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Galatasaray'a önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, "Erden kardeşim, Türk futbol tarihinin en yüksek değerli kadrosunu oluşturmak için gece gündüz çalıştı," dedi.

Başkan, yakın zamanda gerçekleştirdikleri sermaye artışına da değinerek, "Sportif AŞ'nin sermayesini 540 milyon liradan 1 milyon 80 bin liraya yükselttik. Katılım yüzde 100'e yakındı," ifadelerini kullandı.

Özbek, kulübün tarihsel bir gelir rekoru kırdığını da belirterek, "Galatasaray tarihinde rekor seviyede sponsorluk anlaşmaları yaptık. Gelirimiz 200 milyon avronun üzerine çıkıyor," dedi.

Mecidiyeköy ve Florya'daki yeni projeler hakkında da bilgi veren Özbek, "Mecidiyeköy'deki satışlarla 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzu ödedik. Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek," diye konuştu.

Özbek, camiada oluşan sevgi ve barış ikliminin sürdürülmesinin önemine de vurgu yaparak, "Mali ve sportif başarımızın arkasında camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi var. Eğer onu kaybedersek, bu projeleri yapamayız, başarılı olamayız," dedi.

Bu açıklamalar, Galatasaray'ın hem mali hem de sportif anlamda önemli bir dönemece girdiğini gösteriyor. Özbek ve yönetiminin, camianın bu dönemi sevgi ve birlik içinde geçirmesi için çaba gösterdiği anlaşılıyor.

"Konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor"

Dursun Özbek, projelerini anlattıkça kendilerini aşağı çekmeye çalışanlar olduğunu ileri sürdü.

Kulübün devam eden projeleri olduğuna değinen Özbek, "Riva projesi, bugüne kadar Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon dolar fayda sağladı. Şu anda birinci ve ikinci fazlar bitmiş durumda. Üçüncü fazın çalışmaları yapılıyor. Önümüzde yaklaşık 130 tane villa, yaklaşık 30 bin metrekarelik imar stoku var. Bugünkü satış fiyatlarıyla hesapladığımızda yaklaşık 2,5 milyar lira çerçevesinde. Zaman içinde inşaat maliyetlerine bağlı olarak satış fiyatlarının artacağını göze aldığımızda ifade ettiğimiz rakamların yukarı gideceği kesin." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Mecidiyeköy'deki rezidans projesiyle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mecidiyeköy'de yaptığımız tanıtımda büyük kısmını sattık. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada Florya'daki araziyi almakta kullandığımız 1 milyar 85 milyon liralık kredinin teminatında buradan gelecek kaynağı gösterdik. Mecidiyeköy'deki satışların tamamı Ziraat Bankası'nda bloke oluyor. Hafta başında hesapta 848 milyon lira nakit, yaklaşık 260 milyon liralık senet vardı. Ziraat Bankası ile konuştum. 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzun 848 milyon lirasını ödedik. Faizler artık rahatsız edici boyutlara geldi. Şu anda pazarlık halindeyiz. Tamamını kapatmak için bir teklif sundum. Dün bir toplantı yaptık. Büyük ihtimal kabul edecekler. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal Florya arazisi için çektiğimiz kredi tamamen ödenmiş olacak. Mecidköy'deki daireleri sattık. Öncelikle 1 milyar 85 milyon liralık borcumuzu ödedik. Geriye orada yaklaşık 700 milyon liralık gayrimenkulümüz var."

Florya projesinİN Galatasaray'ın geleceğini dizayn edeceğine değinen Özbek, "Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü konuştukça sataşmalar, etrafta bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışan insanlar artıyor. Buradan onlara sesleniyorum. Biz yukarı gitmeye çalışıyoruz. Sen de benimle gel yukarı. Ancak onlar, 'Hayır sen yukarı gitme. Ben seni aşağı çekeyim.' anlayışında. Onun için bazı şeyleri telaffuz etmeye korkuyorum. Değerli Galatasaraylılar, Florya projesi Galatasaray'ın geleceği olduğunu bilin. Ne olur bize bu çalışmalarda destek verin." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Kemerburgaz, Seyrantepe ve Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili bilgi verdi.

"Sevgi iklimini kaybedersek bu projeleri yapmayız, başarılı olamayız"

Başkan Özbek, camiada oluşan barış ve sevgi iklimini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Mali ve sportif başarılarında birlik ve beraberliğin etkili olduğunu aktaran Özbek, "Yaptığımız tüm çalışmaların bir gayesi var. Galatasaray'ımızı rekabet ettiği tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıyla çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak. Bugün için tüm camiamızda bir sevgi iklimine ihtiyaç olduğunu söyledik. Bu sevgi iklimini sağlamamız durumunda her türlü zorluğu yeneceğimize inandık. Bugün geldiğimiz nokta da tam bunun tezahürü. Bugün projelerimizi yapıyoruz, gelirlerimizi artırdık, sportif başarılarda en öndeyiz. Bunun bir tek sebebi, camiamızda oluşan sevgi ve barış iklimi. Eğer onu kaybedersek bu projeleri yapmayız, başarılı olamayız." şeklinde konuştu.